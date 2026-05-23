Franco Colapinto: cambio del motor y gran vuelta para pasar a Q2 en la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto, piloto argentino, necesitó el cambio del motor de su auto durante la clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Aun así, no pasó desapercibido y mostró su calidad al hacer una gran vuelta y pasar a Q2 con muy poco giro en el Circuito de Montreal.

El piloto argentino, Franco Colapinto, necesitó el cambio del motor de su auto y no pasó desapercibido durante la clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

Aunque no logró meterse entre los primeros 10 clasificados, mostró su calidad al hacer una gran vuelta y pasar a Q2 con muy poco giro en el Circuito de Montreal. En diálogo con, Franco fue muy genuino y mostró su lado más argentino al analizar su actuación en la clasificación.

Además, reveló que se adelantó casi un mes el GP de Canadá en comparación con el año pasado y destacó el trabajo de sus mecánicos para cambiar la batería de su auto y dejarlo listo para correr la clasificación. En cuanto a la FP1, Franco explicó que tuvo difficulty tener que hacer una Qalifal en el límite debido a la pista muy difícil y todo el polvo.

Por otro lado, aseguró que hicieron un buen laburo y gestionaron bien la situación, maximizando un poco lo que tenían con poca experiencia previa. Y cerró, obviamente, indicando que hay que trabajar y entender por qué están un pelín peor que Miami. Un trabajo en muchos aspectos decente, aunque esperanzador no era mi mejor día, pero tuvimos la oportunidad de trabajar مش Pra determinato della prossima Qalifal





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