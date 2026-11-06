Franco Colapinto busca sumar puntos en el GP de Brasil tras sanción en México

Franco Colapinto regresa a Interlagos el 6 de noviembre para el GP de Brasil. Conoce horarios de entrenamientos, cómo ver la F1 y el contexto de la temporada 2026.

El piloto argentino Franco Colapinto regresará al Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, para disputar la vigésima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La competición se llevará a cabo entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en São Paulo, Brasil, donde el conductor de Alpine buscará recuperar la consistencia que le permitió sumar puntos previamente.

Colapinto llega a este fin de semana con una motivación adicional tras una polémica penalización sufrida durante el Gran Premio de México. El argentino había cruzado la meta en la octava posición, pero una sanción de diez segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla lo relegó al décimo quinto puesto, dejándolo sin puntos. Este evento reciente ha marcado el estado de ánimo del piloto mientras se prepara para afrontar uno de los circuitos más exigentes del calendario.

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Historia y contexto en Interlagos

Interlagos es un escenario con recuerdos contradictorios para Franco Colapinto. En noviembre de 2024, cuando aún competía para Williams, el piloto argentino sufrió un fuerte accidente durante el Gran Premio de Brasil bajo condiciones de lluvia intensa. Durante la carrera, perdió el control de su auto al intentar alcanzar al grupo que circulaba detrás del Safety Car, impactando contra las defensas de la recta principal. El incidente provocó una bandera roja y puso fin anticipado a su participación en esa edición.

Antes de ese incidente grave, Colapinto también había protagonizado un accidente durante la clasificación de aquel mismo fin de semana. Dos años después, el argentino regresa al circuito con otra experiencia, representando a un nuevo equipo y con la oportunidad de demostrar la evolución experimentada desde su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo.

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Nuevos líderes y cambios reglamentarios

Mientras Colapinto busca redención, el italiano Kimi Antonelli, del equipo Mercedes, afrontará su primer fin de semana como campeón mundial de Fórmula 1. Antonelli se consagró en México tras finalizar tercero, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en conquistar el título con apenas 20 años de edad.

La estructura de la carrera en Brasil 2026 presentará cambios significativos respecto a ediciones anteriores, ya que el Gran Premio no incluirá carrera sprint. Esto obliga a los equipos a utilizar el formato tradicional del campeonato, concentrando toda la acción estratégica en los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal del domingo.

Programación y detalles técnicos del fin de semana

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con dos sesiones de entrenamientos libres. Posteriormente, el sábado 7 se disputará el tercer y último entrenamiento, seguido por la clasificación oficial que determinará la grilla de partida. La clasificación se desarrollará mediante las tres instancias eliminatorias habituales: Q1, Q2 y Q3, donde los diez pilotos que superen los primeros dos cortes disputarán la última fase para definir la pole position.

Todos los horarios indicados para la cobertura en Argentina reflejan la diferencia horaria correspondiente. Por ejemplo, el viernes se programan entrenamientos libres de 16:00 a 17:00. El Autódromo José Carlos Pace, ubicado en São Paulo, recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1973 y es reconocido por sus cambios de elevación, curvas técnicas y condiciones meteorológicas variables que suelen modificar el estado de la pista durante una misma jornada.

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Cómo seguir la actividad en vivo

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad completa del Gran Premio de Brasil 2026 a través de diversas plataformas oficiales. Fox Sports brindará cobertura televisiva de la categoría según la programación establecida de la señal, mientras que F1 TV Pro ofrecerá la plataforma digital oficial con cámaras a bordo, tiempos en vivo y distintas opciones de seguimiento para quienes prefieran el acceso virtual.

El trazado de Interlagos, con su icónica S de Senna bautizada en homenaje al tricampeón mundial brasileño, seguirá siendo un desafío para los pilotos. La sección que combina aceleración sostenida y cambios de pendiente desde la curva Junção hacia la línea de meta, junto con las curvas de menor velocidad del segundo sector, exigen una precisión técnica única. Además, la lluvia sigue siendo un factor determinante que puede alterar las estrategias de neumáticos y combustible.