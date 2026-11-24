El piloto argentino Franco Colapinto analiza su regreso a la zona de puntos en Las Vegas y anticipa sus expectativas para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail con la firme intención de igualar o superar su reciente actuación en Las Vegas, donde logró revalidar su estatus dentro de la categoría. El piloto argentino, quien compite para el equipo Racing Bulls, demostró un ritmo competitivo constante durante todo el fin de semana estadounidense, adaptándose con eficacia a las particularidades del trazado y gestionando la estrategia de manera impecable para asegurar puntos en la clasificación general.

Ritmo competitivo y adaptación en el circuito

El piloto de Pilar destacó que su regreso a la zona de puntos fue fundamental para consolidar su desempeño en la temporada. Colapinto reconoció que las características específicas del circuito de Las Vegas se alinearon perfectamente con las cualidades de su monoplaza, lo que le permitió mantener un nivel de velocidad sostenido. Esta alineación técnica fue clave para que el equipo francés pudiera ejecutar una gestión de carrera a la perfección, asegurando resultados positivos para ambos coches de la escudería.

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La capacidad de adaptación del monoplaza durante las sesiones de entrenamiento y clasificación fue un factor determinante. Colapinto subrayó que la dinámica del auto en las curvas y rectas de la ciudad nevada de Estados Unidos se comportó de manera favorable, permitiendo al equipo francés sacar el máximo partido a los recursos técnicos disponibles. Esta eficiencia operativa sentó las bases para el excelente resultado obtenido, marcando un punto de inflexión en la trayectoria reciente del argentino.

Percepciones y expectativas en Lusail

Ante la inminente llegada a Qatar, Colapinto anticipa un escenario de carrera notablemente diferente al vivido recientemente. El piloto considera que es probable asistir a un tipo de evento más convencional, lejos de la intensa y singular dinámica de succión que caracterizó la disputa en Las Vegas. Esta percepción se basa en la experiencia de haber sido partícipe de un desarrollo de carrera poco habitual, lo que genera una expectativa clara de una prueba más fluida y predecible en el trazado qatarí.

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El oriundo de Pilar ha analizado detenidamente las particularidades del circuito de Lusail, reconociendo sus desafíos únicos. El trazado qatarí presenta escapatorias de grava ubicadas muy cerca de la salida de las curvas, una configuración que exige una precisión milimétrica. Colapinto advierte que cualquier pequeño error al abrir el gas en los finales de curva se paga inmediatamente, una exigencia técnica que requerirá un enfoque diferente al utilizado en la prueba anterior.

Revalidación y próximos pasos estratégicos

La meta principal de Colapinto es revalidar lo logrado en Estados Unidos, aprovechando la confianza acumulada durante el fin de semana de Las Vegas. El equipo Racing Bulls se presenta en la penúltima cita del año con una moral renovada y una estrategia clara para aprovechar su posición competitiva. La preparación se ha centrado en mantener la consistencia y evitar errores técnicos que puedan comprometer el resultado final.

El piloto argentino mantiene una actitud proactiva frente a los desafíos que plantea el calendario restante. Con la conciencia de que cada décima cuenta, Colapinto afirma estar listo para ofrecer su máximo rendimiento en Lusail. La combinación de la confianza obtenida en Las Vegas y la necesidad de ajustar la conducción a las exigencias de Qatar define el enfoque actual del equipo francés, que busca sumar puntos decisivos para cerrar la temporada con broche de oro.