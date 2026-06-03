Franco Colapinto busca consolidarse en el Gran Premio de Mónaco: la clave está en la clasificación

El piloto argentino llega al Principado tras sus mejores carreras con Alpine, buscando repetir la Q3 y sumar puntos en un circuito donde adelantar es casi imposible.

El Gran Premio de Mónaco, una de las joyas del calendario de la Fórmula 1 , se presenta como un desafío único para los pilotos. El circuito callejero de Montecarlo, con sus 3,337 kilómetros de curvas cerradas y rectas cortas, exige una precisión milimétrica y una concentración absoluta.

Para Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, esta será su segunda experiencia en el Principado, y llega con la confianza renovada tras sus dos mejores actuaciones de la temporada. En las últimas carreras, en Miami y Montreal, Colapinto demostró un crecimiento notable, clasificando entre los diez primeros y sumando puntos valiosos para su equipo.

Ahora, en Mónaco, el objetivo es claro: repetir la hazaña de alcanzar la Q3 y pelear por un lugar en la zona de puntos, algo que parece más factible gracias a la mejoría en el rendimiento del A526, el monoplaza de Alpine que ha sido actualizado con un chasis nuevo y suspensiones más blandas. El circuito monegasco, sin embargo, no perdona los errores.

Las barreras están tan cerca que cualquier desliz puede significar el abandono, y adelantar es una tarea titánica. Como bien lo expresó el propio Colapinto, el sábado es el día más importante del año, porque la clasificación define en gran medida el resultado del domingo. Esta afirmación cobra aún más relevancia si se considera que, en los últimos 20 grandes premios disputados en Mónaco, el ganador partió desde la pole en 14 ocasiones.

La estadística subraya la importancia de una vuelta perfecta el sábado, algo que el pilarense conoce bien. En 2024, su primera temporada en la F1 con Williams, Colapinto logró su primer Q3 en Bakú, y aunque ese año no compitió en Mónaco, su experiencia en circuitos urbanos como Singapur le ha dado herramientas para enfrentar el desafío.

Ahora, con Alpine, el argentino ha ido ganando confianza sesión tras sesión, y en Montreal, a pesar de una falla eléctrica que le impidió participar en la única práctica libre, logró revertir la situación y terminar en los puntos. Ese espíritu de lucha será clave en Mónaco, donde la estrategia también juega un papel fundamental.

La FIA introdujo el año pasado la regla de dos detenciones obligatorias en boxes para forzar diferentes estrategias y aumentar el espectáculo, pero aun así, adelantar sigue siendo tan difícil que la carrera suele convertirse en un desfile. Colapinto, sin embargo, se muestra optimista. En declaraciones recientes, aseguró que el auto se siente competitivo y que está listo para presionar al máximo desde la primera sesión de entrenamientos.

El piloto argentino cumplió 23 años el 27 de mayo y celebró en París, pero su mente está puesta en Montecarlo, donde reside. Con el respaldo de Alpine y la experiencia acumulada, Colapinto busca consolidarse como la referencia del equipo y demostrar que su talento no es flor de un día. La afición argentina, que sigue cada uno de sus pasos, espera verlo brillar en las calles del principado.

El camino no será fácil, pero con determinación y un auto mejorado, Franco Colapinto está listo para escribir un nuevo capítulo en su joven carrera. La clasificación del sábado será la primera prueba de fuego; si logra superarla, el domingo podría ser un día memorable para el automovilismo argentino. El legado de pilotos como Fangio y Reutemann parece encontrar un heredero en este joven de 23 años que no se rinde ante los desafíos.

Mónaco, con su historia y su glamour, es el escenario perfecto para que Colapinto demuestre que está a la altura de las grandes citas. La cuenta regresiva ha comenzado, y el mundo del motor estará atento a cada vuelta del A526 en las estrechas calles de Montecarlo





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