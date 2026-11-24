Franco Colapinto asegura el sexto puesto en su primera carrera en puntos de la F1. El argentino superó a Pierre Gasly, quien finalizó quinto, destacando la salida de ambos pilotos del equipo Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto logró un histórico sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, marcando su primera aparición en la zona de puntos en la Fórmula 1. Este resultado significativo fue posible gracias a una salida espectacular que le permitió avanzar posiciones rápidamente durante los primeros metros del evento.

Salida espectacular y detalles técnicos de Colapinto y Gasly

La Fórmula 1 reconoció explícitamente en su cuenta oficial de la plataforma X el excelente inicio de sus dos pilotos. Tanto Colapinto como Pierre Gasly, quien finalmente terminó en la quinta posición, compartieron reacciones de salida que destacaron por su eficiencia y velocidad de reacción. Según los registros oficiales de la categoría, ambos conductores registraron un tiempo de reacción idéntico de 0.25 segundos tras la señal lumínica.

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A pesar de tener la misma reacción inicial, Colapinto marcó una diferencia crucial en la aceleración. El argentino necesitó exactamente 5.10 segundos para pasar de 0 a 200 kilómetros por hora, mientras que el francés tardó 5.17 segundos para alcanzar esa misma velocidad. Esta pequeña ventaja de 0.07 segundos resultó decisiva para que Colapinto colocara el tren delantero de su monoplaza por delante del de Gasly en el sector externo de la primera curva.

Contexto de la carrera y actuación de Liam Lawson

La oportunidad de Colapinto para ganar posiciones comenzó con la ausencia del piloto Liam Lawson en la parrilla de salida. Aprovechando este inconveniente del equipo Red Bull, el argentino buscó el hueco disponible y avanzó agresivamente hacia adelante. Esta maniobra inicial sentó las bases para su posterior desempeño en la pista, donde también se destacó el desempeño de Gasly.

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La cuenta oficial de la categoría elogió específicamente el arranque de los dos pilotos de Alpine. El mensaje publicado enfatizaba la progresión de Pierre y Franco desde el inicio, indicando que avanzaban con los pilotos de Alpine, en camino a conseguir puntos dobles para la escudería francesa. Este reconocimiento subraya la importancia estratégica de una buena salida en este circuito de ciudad.

Desafíos con neumáticos y recuperación en pista

Colapinto enfrentó posteriormente desafíos técnicos con los neumáticos blandos que afectaron su ritmo de carrera. El piloto señaló que no tuvo agarre en las primeras cinco vueltas, lo que provocó que retrocediera hasta el undécimo puesto debido a bloqueos y patinadas constantes. Esta falta de grip hizo que otros coches comenzaran a superarlo en la recta y con la energía necesaria.

Sin embargo, logró una recuperación notable mediante una maniobra destacada durante la frenada de la curva 17. Este movimiento le permitió ubicarse transitoriamente en el noveno lugar antes de asegurar su posición final. Aunque ambos coches padecieron sobrecalentamiento en distintos momentos de la carrera, Colapinto logró mantenerse en la zona de puntuación.

Reacciones y perspectiva futura del equipo Alpine

El piloto expresó su satisfacción con el resultado, destacando que ambos pilotos de Alpine terminaron en los puntos. Consideró que lograr competir con equipos establecidos fue una gran experiencia y una oportunidad para demostrar su capacidad. Además, valoró haber podido adelantar a McLaren y Ferrari, un logro que no conseguía con frecuencia en las últimas carreras anteriores a este evento.

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Briatore, quien elogió a Colapinto por el sexto puesto, calificó el desempeño como un gran trabajo. El piloto confirmó que siguen trabajando intensamente para las próximas dos carreras, aprovechando la experiencia adquirida en Las Vegas. Este resultado refuerza la competitividad de los pilotos de Alpine en el campo de batalla, demostrando su capacidad de adaptación y mejora continua.