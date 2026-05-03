Franco Colapinto brilla en Miami: octavo puesto y optimismo renovado en Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, logró su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Miami, destacando el trabajo del equipo y las mejoras técnicas en el auto. Además, vivió un fin de semana inolvidable con el apoyo masivo en Buenos Aires y un encuentro con Lionel Messi.

Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana desde su llegada a Alpine con un sólido octavo puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 , consolidando su progreso en la temporada y mostrando un optimismo renovado de cara a los próximos desafíos.

El piloto argentino, que ha demostrado una notable evolución en su rendimiento, destacó el trabajo del equipo y la importancia de las actualizaciones técnicas implementadas en el auto, las cuales han sido clave para su competitividad en la pista. Con este resultado, Colapinto igualó su mejor actuación en la Máxima, ya que había logrado la misma posición en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, cuando aún competía con Williams.

El argentino remarcó el impacto de las mejoras en el chasis y la aerodinámica, que le han permitido mantenerse en la lucha por puntos en una de las carreras más exigentes del calendario. Además, el piloto subrayó la importancia de la recuperación tras un inicio complicado, donde un problema con el turbo le costó posiciones en la salida, pero logró remontar gracias a una conducción estratégica y un manejo impecable del auto.

La carrera en Miami también fue especial por el apoyo masivo que recibió Colapinto, quien días antes había vivido un momento histórico en Buenos Aires, donde más de 600 mil personas se congregaron en los Bosques de Palermo para celebrar su paso por la ciudad. Este respaldo, sumado al encuentro con su ídolo Lionel Messi, quien asistió al circuito junto a su familia, convirtió el fin de semana en uno de los más memorables de su carrera.

Colapinto no ocultó su emoción al relatar el encuentro con Messi, bromeando sobre la posibilidad de que su presencia en la pista sea un talismán para sus futuras carreras. Además, el piloto destacó el valor simbólico de su resultado para el público argentino, agradeciendo el apoyo incondicional que ha recibido y prometiendo seguir trabajando para llevar más alegrías a sus compatriotas.

Con el quinto lugar en el Campeonato de Constructores y un auto que muestra signos de progreso, Colapinto mira hacia el futuro con confianza, asegurando que este es solo el comienzo de una temporada que promete más éxitos





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