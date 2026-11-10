Franco Colapinto brilla en Brasil con un audaz sobrepaso a Pierre Gasly

Franco Colapinto fue elogiado en redes sociales tras su audaz maniobra sobre Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil en Interlagos, donde terminó 13°.

Franco Colapinto despertó una ola de elogios en redes sociales tras el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 disputado en Interlagos. El piloto argentino, oriundo de Pilar, terminó en el 13° puesto con el Alpine, pese a las limitaciones de su monoplaza y a la dificultad adicional que impuso la lluvia.

La maniobra más celebrada volvió a tener como protagonista a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y resultó decisiva para que Colapinto quedara por encima de él en la clasificación final. La clasificación final de la carrera reflejó ese duelo interno, que los seguidores describieron como una exhibición de talento en condiciones muy complicadas.

Also read Los días más brasileños de Franco Colapinto: la intimidad del paso del argentino por San Pablo

Un audaz sobrepaso a Pierre Gasly bajo la lluvia

El momento clave llegó con 10 vueltas para el cierre, cuando la copiosa lluvia sobre Interlagos obligó a las escuderías a llamar a sus pilotos para cambiar neumáticos. Franco Colapinto anunció que pretendía ingresar a boxes cuanto antes, mientras Pierre Gasly todavía tenía la ventaja sobre él.

Según la crónica, Colapinto arrancó la maniobra a unos dos segundos de distancia, pero logró superar a Gasly gracias a su audacia y al rendimiento de unos neumáticos más frescos. La pasada se produjo por muy poco margen, en una situación en la que un contacto rueda a rueda habría tenido consecuencias serias para ambos pilotos.

Advertisement

Durante toda la maniobra, el Alpine se volvía más difícil de manejar a medida que avanzaba la lluvia. Franco Colapinto corregía el volante en cada curva con gran precisión para evitar deslizarse, un detalle que resaltaron quienes siguieron la carrera desde las gradas y las pantallas.

La parada en boxes y la presión de Nico Hulkenberg

La decisión de Franco Colapinto de ingresar primero a boxes sorprendió al equipo, que esperaba primero a Pierre Gasly. Con algunas dificultades adicionales, la parada del argentino duró 5.7 segundos, un tiempo que quedó en la memoria de la estrategia de la escudería.

Pierre Gasly, que esperaba detrás, tuvo una parada más lenta de 11.7 segundos. Esa diferencia en el cambio de neumáticos fue un factor determinante para que Colapinto recuperara posiciones en la pista durante los giros finales.

Tras el cambio de neumáticos, Nico Hulkenberg, con gomas nuevas, comenzó a acechar a Franco Colapinto. El alemán atacó por todos lados, pero se encontró con una defensa notable del piloto argentino, que mantuvo su posición durante buena parte de la carrera.

Advertisement

Sanción a Nico Hulkenberg y el final de la carrera

El desenlace de la carrera llegó cinco minutos después de los últimos ataques, en la vuelta 50. Ese final también favorecía a Pierre Gasly, que venía detrás de Franco Colapinto y aprovechó la oportunidad para avanzar en la clasificación.

El adelantamiento que dejó detenido al argentino se produjo por la derecha en la curva S de Senna, una de las zonas más conocidas del trazado de Interlagos. Como consecuencia de esa maniobra, Nico Hulkenberg recibió una sanción, aunque la información disponible no detalla el tipo de penalización aplicada.

Más allá del resultado, la actuación de Franco Colapinto en Brasil dejó una imagen de talento y temple en condiciones extremas. Su 13° puesto, obtenido con un monoplaza que limita su rendimiento, reforzó el reconocimiento de sus seguidores en Argentina y en el resto del mundo de la Fórmula 1.