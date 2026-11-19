El piloto argentino Franco Colapinto reveló que participar en el Rally Dakar era su sueño antes de ingresar a la Fórmula 1, confirmando su interés en la modalidad de motos para la próxima edición del evento.

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de la Fórmula 1, ha desvelado uno de sus proyectos personales más ambiciosos mientras se prepara para afrontar el complejo calendario de la temporada actual. El conductor, originario de Pilar, confirmó recientemente que su mayor deseo, antes incluso de iniciar su carrera en la categoría reina del automovilismo, era participar en el histórico Rally Dakar. Esta revelación surge en un momento crucial, justo antes del inicio del Gran Premio de Las Vegas, donde el argentino deberá demostrar su nivel en un circuito urbano que presenta desafíos únicos para los competidores.

La pasión por el Rally Dakar antes de la F1

Colapinto dejó claro que la participación en el rally raid más famoso del mundo, que usualmente se disputa en el mes de enero, representaba una meta soñada desde hace tiempo. Este evento, que ocurre apenas unas pocas semanas después de que concluya la temporada de la Fórmula 1, ha captado la atención del piloto argentino como el siguiente gran reto profesional. A diferencia de los circuitos cerrados y altamente tecnológicos de la F1, el Dakar exige una resistencia física y mental extrema, condiciones que el piloto de 21 años está dispuesto a asumir como parte de su desarrollo como conductor completo.

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Preferencia por la categoría de motocicletas

Aunque el interés en competir está confirmado, Franco Colapinto ha especificado que su preferencia sería hacerlo en la categoría de motocicletas, considerándola la más peligrosa y extrema debido a la menor cantidad de protecciones posibles para los pilotos. El conductor explicó que, si aprendiera a manejar una moto, le encantaría hacerlo en esa modalidad, ya que en el auto siente que la experiencia es un poco menos extrema en comparación con la libertad y el riesgo inherente a la bicileta. Esta distinción subraya su perfil de conductor aventurero que busca superar los límites convencionales del deporte motor.

La decisión de priorizar las motos sobre los autos refleja una valoración profunda de los riesgos y la habilidad técnica requerida en cada disciplina. Mientras que la Fórmula 1 cuenta con vehículos de altísima seguridad y sofisticación, el Dakar en moto es conocido por su brutalidad natural y la falta de chasis protector, lo que atrae a aquellos pilotos que buscan la esencia más pura y arriesgada del automovilismo off-road. Colapinto muestra así un interés genuino en explorar esa faceta más cruda del deporte, lejos del confort relativo de la cabina de un monoplaza.

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Referentes como Fernando Alonso en el Dakar

El camino hacia el Dakar no está exento de precedentes exitosos en la comunidad de la Fórmula 1, siendo Fernando Alonso una figura central en esta conversación. Alonso, quien fue parte de la próxima edición del Rally Dakar, sirve como un modelo inspirador para los jóvenes pilotos que buscan diversificar su experiencia competitiva. El doble campeón del mundo ha demostrado que es posible mantener un alto nivel en la F1 mientras se participa en eventos extremos como el Dakar, rompiendo el estereotipo de que los pilotos de la F1 solo deben concentrarse en los circuitos de asfalto.

La presencia de Alonso en el rally raid ha abierto las puertas para que otros pilotos, como Colapinto, vean esta posibilidad como viable y atractiva. El asturiano logró destacar en el mundo del rally raid tras quedarse a las puertas del campeonato en la F1 en numerosas ocasiones, demostrando que las habilidades adquiridas en la máxima categoría son transferibles al terreno irregular del Dakar. Este ejemplo de versatilidad es fundamental para entender el contexto en el que Colapinto formula sus aspiraciones futuras.

Desafíos técnicos y próximos pasos

Para Franco Colapinto, el salto al Dakar implicaría un proceso de aprendizaje significativo, especialmente si opta por la categoría de motos, donde la curva de aprendizaje es muy pronunciada y los márgenes de error son casi inexistentes. El piloto argentino deberá adaptar su estilo de conducción agresivo pero preciso de la F1 a las condiciones cambiantes y exigentes del terreno off-road, donde la navegación y la resistencia a la fatiga son tan importantes como la velocidad pura.

El Gran Premio de Las Vegas actúa como el escenario inmediato para que Colapinto siga construyendo su legado en la F1, mientras mantiene su mirada puesta en horizontes más lejanos. La historia recuerda que pocos casos de pilotos de la Fórmula 1 han logrado participar exitosamente en el Dakar, y los antecedentes son escasos hasta ahora. Sin embargo, la combinación de talento natural, preparación física y una mentalidad abierta a nuevos retos coloca al piloto de Pilar en una posición privilegiada para potentially convertirse en un puente entre estos dos mundos del automovilismo de élite.