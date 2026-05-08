Franco Colapinto asciende en el ranking histórico de argentinos en Fórmula 1 tras su séptimo puesto en Miami

El piloto argentino Franco Colapinto logró un séptimo puesto en el Gran Premio de Miami, sumando puntos clave que lo ubican entre los cinco argentinos con mayor puntaje histórico en Fórmula 1. Además, reafirmó su sueño de competir en IndyCar.

El piloto argentino Franco Colapinto , de 22 años, logró un destacado séptimo puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 , sumando 12 puntos cruciales que lo posicionan entre los cinco argentinos con mayor puntaje histórico en la máxima categoría del automovilismo.

Esta actuación no solo consolidó su presencia en la temporada actual, sino que también le permitió superar a leyendas como Onofré Marimón y Carlos Menditéguy en el ranking nacional. La carrera en Miami fue especialmente exigente, pero Colapinto capitalizó una mejora técnica en su monoplaza Alpine A526, que estrenó un chasis más liviano y competitivo, lo que le permitió superar a su compañero de equipo Pierre Gasly en la clasificación y en la carrera.

La sanción de 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) le permitió avanzar del octavo al séptimo lugar, consolidando su posición en el campeonato. Colapinto, que cumplirá 23 años el próximo 27 de mayo, atraviesa su segunda temporada con Alpine y busca mantener la regularidad para seguir avanzando tanto en el campeonato actual como en el histórico.

Además, el piloto, que eligió representar a Argentina en lugar de Estados Unidos, reafirmó su sueño de competir en la IndyCar y volver a llevar la bandera argentina a Indianápolis. Su desempeño en Miami no solo refleja su crecimiento en la Fórmula 1, sino también su ambición de seguir haciendo historia en el automovilismo mundial





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