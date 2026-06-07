Franco Colapinto arranca decimocuarto en Mónaco y apunta a los puntos en un circuito de extrema dificultad

El piloto argentino Franco Colapinto parte desde la 14º posición en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta fecha de la temporada 2026. Conoce los detalles del circuito, las opciones de transmisión y los objetivos del representante de Alpine en una de las pruebas más exigentes del calendario.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 , sexta cita de la temporada 2026 . El representante de Alpine partirá desde la decimocuarta posición en la parrilla, un lugar que, si bien no es ideal en el exigente circuito monegasco, le permitirá intentar una remontada hacia los puntos.

Colapinto llega a Montecarlo tras una actuación destacada en la que terminó decimotercero, una de sus mejores carreras del año hasta la fecha, aunque sin poder sumar unidades en el campeonato. Su presencia en el principado no solo se limita a la pista; el piloto fue visto llegando al circuito tomando mate, firmando autógrafos y acompañado por su novia, la actriz y cantante, una pareja que ya ha confirmado oficialmente su romance y que se ha vuelto habitual en los eventos del automovilismo internacional.

El Circuito de Mónaco, con su trazado lento y estrecho plagado de curvas cerradas, cambios de elevación y muros a escasos centímetros de la pista, es considerado uno de los más desafiantes del calendario. A diferencia de circuitos con largas rectas, aquí la eficiencia energética pierde peso frente a factores como la tracción, la carga aerodinámica y la precisión absoluta en cada vuelta.

Adelantar es una tarea casi titánica, por lo que la clasificación del sábado adquiere una importancia capital; una buena posición en la parrilla puede definir el resultado final del fin de semana. En ese aspecto, el joven talento Antonelli ya dio el primer paso hacia la victoria al conseguir la pole position, aunque deberá confirmar su dominio en la carrera.

Para Colapinto, la meta clara es escalar posiciones desde su 14º lugar e infiltrarse en la zona de puntos, algo que ya logró en Miami hace unas semanas cuando obtuvo un meritorio sexto puesto. Para ello, deberá ejecutar una salida limpia, mantener un ritmo consistente y aprovechar cualquier oportunidad que se presente, algo que en Mónaco suele surgir de los errores ajenos o de estrategias ingeniosas en las paradas. La cobertura mediática del evento presenta particularidades.

La transmisión en directo a través de señales abiertas de televisión no está disponible; la única opción legal para ver la carrera en vivo es mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium, que exige una suscripción activa. Fox Sports, por su parte, ofrecerá la relatoría de la prueba pero sin imágenes en directo, ya que emitirá la carrera en diferido más adelante.

Este escenario de difusión ha generado debate entre los aficionados, que deben recurrir a servicios de pago para seguir la acción en tiempo real. Mientras tanto, el mundo del automovilismo observa a Mónaco como una prueba de temple y habilidad, donde la gloria es para quienes dominan el arte de la precisión.

Franco Colapinto, bajo la atenta mirada de la afición argentina, aspira a convertir la fortuna en su aliada y a escribir un capítulo memorable en las calles de Montecarlo





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