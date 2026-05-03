Franco Colapinto apunta al GP de Canadá tras su buen desempeño en Miami

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, buscando continuar su ascenso en la categoría tras obtener el octavo lugar en Miami. Detalles del circuito, horarios y dónde verlo.

El joven piloto argentino Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1 : el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el emblemático Circuito Gilles Villeneuve de Montreal del 22 al 24 de mayo.

Tras una prometedora actuación en el Gran Premio de Miami, donde finalizó en una meritoria octava posición, Colapinto busca consolidar su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial y seguir demostrando su talento al volante. La carrera canadiense representa una oportunidad crucial para sumar puntos importantes en el campeonato y continuar su proceso de adaptación y crecimiento dentro del equipo.

La temporada, marcada por la suspensión de las carreras en Bahrein y Arabia Saudita, encuentra en Canadá su quinta parada, prometiendo un fin de semana de alta velocidad y emoción para los aficionados. El formato del Gran Premio de Canadá será similar al experimentado en Miami, con la inclusión de una carrera Sprint el sábado y la carrera principal el domingo.

Esto significa que los pilotos tendrán menos tiempo para prepararse para la clasificación y la carrera, lo que añade un elemento adicional de complejidad y estrategia. El cronograma detallado del fin de semana incluye sesiones de entrenamientos libres el viernes 22 de mayo a las 13:30hs, seguidas por el Sprint Shootout a las 17:30hs.

El sábado 23 de mayo estará dedicado a la carrera Sprint a las 13hs y a la clasificación a las 17hs, mientras que el domingo 24 de mayo será el día de la gran final, con la carrera programada para las 17hs. Los aficionados podrán seguir cada detalle de la acción a través de Fox Sports y Disney+ Premium, así como a través del minuto a minuto en el sitio web de Clarin.com.

La preparación física y mental de los pilotos será fundamental para afrontar este exigente calendario y maximizar su rendimiento en cada sesión. Colapinto, consciente de la importancia de este evento, se ha dedicado intensamente a entrenar y analizar los datos de la carrera para llegar en óptimas condiciones. El Circuito Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio de Canadá desde 1978, es un trazado desafiante y único que combina rectas rápidas, curvas cerradas y zonas de frenada exigentes.

Con una longitud de 4.361 km, el circuito pone a prueba la habilidad y el coraje de los pilotos, así como la fiabilidad de los monoplazas. El récord de vuelta actual lo ostenta el piloto finlandés Valtteri Bottas, quien en 2019, mientras conducía para Mercedes, registró un tiempo de 1:13.078.

Uno de los sectores más emblemáticos y temidos del circuito es el famoso Muro de los Campeones, ubicado al final de la vuelta, tras la chicana de los giros 13 y 14. Este muro ha sido escenario de numerosos accidentes a lo largo de la historia de la Fórmula 1, ganándose su nombre en 1999 cuando tres campeones del mundo, Damon Hill, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher, sufrieron incidentes en el mismo fin de semana.

Para Colapinto, esta será la segunda vez que corra en este circuito, habiendo obtenido un 13° puesto en 2023 con un Alpine que, según sus propias palabras, no se comparaba con el actual. El piloto argentino se muestra optimista y confiado en que podrá mejorar su resultado en esta ocasión, aprovechando la experiencia adquirida y el desarrollo del monoplaza





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