Franco Colapinto Aprovecha la Pausa de F1 para Fortalecer su Vínculo con Alpine en Silverstone

El piloto argentino Franco Colapinto se encuentra activo durante el receso de la Fórmula 1, participando en actividades de desarrollo con Alpine en Silverstone y mostrando optimismo sobre el rendimiento del monoplaza de cara a futuras carreras.

La Fórmula 1 se encuentra en un compás de espera, con el reinicio programado para el próximo 3 de mayo, tras la unfortunate cancelación de las carreras en Arabia Saudita y Bahréin, eventos eclipsados por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En medio de esta pausa forzada, el piloto argentino Franco Colapinto ha sido llamado por la escudería Alpine para participar en diversas actividades en el emblemático circuito británico de Silverstone .

Tras su participación, Colapinto concedió una entrevista donde dejó entrever su profunda anhelo por regresar a la competición. Cuando se le consultó sobre su sentir respecto al receso de la Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Miami, Colapinto respondió con franqueza a Sky Sports: Prefiero estar corriendo. La imposibilidad de competir ha llevado al corredor oriundo de Buenos Aires a dedicar su tiempo a una serie de trabajos tanto en la fábrica de Alpine como en la pista, con el objetivo primordial de optimizar su rendimiento en el monoplaza de la escudería francesa. Estamos mejor que el año pasado, afirmó Colapinto con optimismo, agregando que el coche parece mucho más competitivo y se ve más fuerte. Por lo tanto, considero que debo avanzar significativamente en mi parte. Estamos dedicando un gran esfuerzo junto al equipo para comprender a fondo sus capacidades, y creo que estos últimos días en la fábrica, repletos de simulador y sesiones productivas, han sido muy positivos. Todo ha avanzado en la dirección correcta. Esperamos poder trasladar todos los aspectos positivos de este trabajo a la pista en Miami. Franco Colapinto logró sumar su primera unidad con Alpine en la Fórmula 1, obteniendo el décimo puesto en el Gran Premio de China, una actuación que, sin embargo, no dejó completamente satisfecho al piloto argentino. Debería haber conseguido mucho más, reconoció, pero creo que esto es parte del proceso. Lo esencial es que el coche muestra una alta competitividad y que aún poseemos un margen considerable para la mejora, enfatizó. Aún no hemos alcanzado nuestro máximo potencial y somos conscientes de numerosas áreas en las que podemos evolucionar y en las que también podemos fortalecer el coche. Así que, sí, veremos cómo se desarrolla todo en Miami. Franco Colapinto fue una figura destacada en una jornada especial en Silverstone, en el preámbulo de su exhibición programada para el 26 de abril por las calles de Buenos Aires. Alpine organizó un día de filmación en el circuito británico, brindándole al argentino la invaluable oportunidad de pilotar el monoplaza A526. Creo que estamos dando grandes pasos con el equipo y el equipo está trabajando muy bien. Estoy muy feliz de verlos tan motivados y tan fuertes como equipo; todos están unidos y empujando con mucha fuerza en la fábrica. Me complace que hayamos dado un gran paso en comparación con el año pasado, eso es seguro, concluyó Franco para Sky Sports, reafirmando su compromiso y la mejora percibida en el seno de la escudería. La pausa en la Fórmula 1, aunque impuesta por circunstancias ajenas al deporte, ha abierto una ventana para que pilotos como Franco Colapinto intensifiquen su preparación y fortalezcan lazos con sus escuderías. La oportunidad de rodar con el monoplaza en Silverstone, un circuito de contrastada exigencia, y la extensa labor en simulador, subrayan la dedicación del argentino por maximizar su potencial. La confianza en el progreso de Alpine se percibe en sus declaraciones, donde destaca no solo la evolución del coche sino también la sinergia y la motivación del equipo. La esperanza de trasladar estos avances a la competición en Miami se perfila como el principal objetivo, marcando un punto de inflexión en su temporada y reafirmando las expectativas depositadas en él por la escudería francesa. La anticipación por el regreso a las pistas es palpable, y Colapinto se prepara para un retorno donde buscará capitalizar cada avance y demostrar el fruto de este periodo de trabajo intensivo. La Fórmula 1, a pesar de su detención temporal, sigue generando noticias y alimentando la ilusión de sus seguidores, quienes aguardan con expectación el próximo capítulo de esta apasionante temporada





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