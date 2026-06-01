Franco Armani, un posible regreso a Atlético Nacional

El Verde de la Montaña busca repatriar al arquero que conquistó la Copa Libertadores en 2016. El guardameta de 39 años podría estar de regreso al club con el cual logró la gloria continental por primera vez.

En Colombia, buscan repatriar al arquero que conquistó la Copa Libertadores en 2016. El Verde de la Montaña sueña con volver a contar con el arquero de 39 años, quien podría estar de regreso al club con el cual logró la gloria continental por primera vez.

El guardameta dio a conocer su deseo personal de regresar a Atlético Nacional en 2020, a modo de agradecimiento por la gran oportunidad que le brindó. El presidente del club, Stefano Di Carlo, habló sobre su situación y no descartó una posible salida en caso de que así lo desee. Franco Armani podría dejar River para regresar a Atlético Nacional, club con el que ganó la Copa Libertadores en 2016





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