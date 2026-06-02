Franco Armani podría regresar a Atlético Nacional: gestiones avanzan desde Colombia

Atlético Nacional busca repatriar al arquero argentino Franco Armani, whose contract with River Plate expires in six months. Armani, an idol at both clubs, has publicly expressed his desire to retire at Nacional. River's vice president acknowledges the player's right to decide his future.

El histórico arquero Franco Armani podría cerrar una etapa en River Plate y desde Colombia ya trabajan para concretar el regreso de una de las máximas figuras de la historia reciente del Atlético Nacional .

El club de Medellín inició gestiones para intentar concretar el retorno del guardameta que fue pieza fundamental en la conquista de la Copa Libertadores 2016, uno de los títulos más importantes de la historia del equipo cafetero. La posibilidad comenzó a tomar fuerza debido a diferentes factores. Por un lado, el contrato de Armani con el Millonario se acerca a su tramo final y restan apenas seis meses para su vencimiento.

Por otro, el conjunto de Medellín se encuentra en plena búsqueda de un reemplazante para Franco Armani, cuyo ciclo en la institución argentina estaría próximo a finalizar. En ese contexto, los dirigentes colombianos consideran que el nombre ideal para ocupar ese lugar es el del arquero argentino, que dejó una huella imborrable durante su estadía en el club.

Aunque en octubre Armani continúa siendo una referencia dentro del plantel millonario, las lesiones que lo afectaron durante el último semestre y la aparición de Franco Armani como alternativa en el arco modificaron parcialmente su situación deportiva. Aunque sigue siendo una figura respetada por todo el mundo River, el escenario actual abre la puerta a distintas posibilidades respecto de su continuidad. El vínculo emocional con Atlético Nacional también juega un papel importante en esta historia.

El arquero nunca ocultó el cariño que siente por la institución colombiana, donde alcanzó el punto más alto de su carrera antes de desembarcar en River a comienzos de 2018. De hecho, años atrás expresó públicamente su deseo de volver al club para cerrar allí su trayectoria profesional. En una entrevista concedida a Rincón del Deporte, había manifestado: "Fue el equipo que confió en mí, que creyó, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento.

Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda".

Además de la histórica Libertadores obtenida en 2016, acumuló un total de 13 títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición. Esa identificación es uno de los motivos que impulsan a los dirigentes del Verde a intentar una operación que, aunque compleja, ilusiona a todo el entorno del club.

El vicepresidente de River Plate, Matías Patanian, reconoció recientemente la dimensión que tiene Armani dentro de la institución y dejó abierta la posibilidad de que sea el propio arquero quien decida cómo continuar su carrera: "Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River".

"Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", sostuvo el dirigente.

Mientras las conversaciones avanzan en Colombia, el futuro del arquero permanece abierto y su continuidad en Núñez ya no parece una certeza absoluta





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