Franco Armani busca su regreso a River Plate tras superar lesiones y competencia con Beltrán

El arquero de 39 años, Franco Armani, se prepara para volver a las canchas con River Plate tras superar una serie de lesiones. Aunque su regreso no está confirmado, el Pulpo se ilusiona con ser convocado para los próximos partidos, aunque la competencia con Ezequiel Beltrán y su falta de ritmo podrían complicar su reincorporación.

El arquero histórico de River Plate , Franco Armani , de 39 años, se encuentra en un momento crucial de su carrera tras superar una serie de lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas durante más de dos meses.

Aunque ya recibió el alta médica y lleva varias semanas entrenando al ritmo del grupo, el técnico Martín Coudet aún no lo ha incluido en ninguna convocatoria. Armani, conocido como 'El Pulpo', compartió en sus redes sociales su regreso a los entrenamientos de campo junto al entrenador de arqueros, Marcelo Barovero, lo que ha encendido la esperanza de su retorno a la competencia en un año en el que ha enfrentado múltiples contratiempos físicos.

A principios de año, el arquero sufrió una recaída debido a una fibrosis en el sóleo de su pierna derecha, lo que lo obligó a detenerse nuevamente para recuperarse. Según su representante, Martín Araoz, el problema físico ya no debería afectarlo, pero la confianza en su recuperación parece haber disminuido tanto entre los hinchas como en el cuerpo técnico.

La inflamación en el tendón de Aquiles de su pierna derecha lo mantuvo inactivo durante 64 días, y aunque ya lleva tres semanas trabajando con sus compañeros, su regreso al equipo aún no está confirmado. Armani proyectaba su vuelta para finales de abril, por lo que se ilusiona con ser convocado para el partido ante Bragantino en Brasil, este jueves por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, las condiciones para su retorno como titular no parecen estar dadas, principalmente debido a su falta de ritmo competitivo, algo que afecta especialmente a los jugadores que se acercan a los 40 años. Además, el joven arquero Ezequiel Beltrán ha demostrado gran seguridad en el arco, incluso en partidos de alto nivel como el superclásico, lo que complica aún más la reincorporación de Armani.

Otro factor a considerar es el peso histórico de Armani en River, lo que lo llevaría a buscar un regreso como titular en lugar de conformarse con un rol de suplente. Por esta razón, el partido más favorable para su regreso sería el del sábado ante Atlético Tucumán, ya que el equipo ya está clasificado para los octavos de final del Apertura y Coudet podría realizar varios cambios en el once titular tras el partido de Copa frente a Bragantino.

No obstante, la situación actual de Beltrán podría alterar los planes de Armani, especialmente considerando que su contrato con River finaliza el 31 de diciembre. Con el receso por el Mundial a la vuelta de la esquina, el experimentado arquero podría evaluar otras opciones en el mercado antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro





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