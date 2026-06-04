En un partido amistoso previo al Mundial, el mediocampista de Costa de Marfil, Franck Kessié, protagonizó un insólito topetazo contra el árbitro austríaco Sebastian Gishamer. Francia comenzó el partido con un esquema en el que el fantasista de Manchester City, Cherki, se ubicó como 10 en el centro y también pisó el área con frecuencia, potenciado por las incursiones por la izquierda. Mbappé fue el centrodelantero del equipo, aunque todos los delanteros rotaron y tuvieron características para moverse por todo el frente de ataque. Además de los delanteros puros, Francia atacó con casi todos, incluso con el doble 5 compuesto por Upamecano y el entrenador Didier Deschamps, quien dejará el seleccionado galo después del Mundial. Deschamps fue ovacionado por los simpatizantes en el estadio y recibió mensajes de agradecimiento y homenaje. Francia tuvo varias oportunidades de gol, pero no pudo anotar hasta el final del partido. La selección gala demostró su superioridad, pero también la importancia de no relajarse en los amistosos.

En un partido amistoso previo al Mundial , el mediocampista de Costa de Marfil, Franck Kessié , protagonizó un insólito topetazo contra el árbitro austríaco Sebastian Gishamer .

El encuentro se disputó en el Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau de Nantes y fue dirigido por Gishamer. Francia, que apunta a los delanteros para el Mundial, comenzó el partido con un esquema en el que el fantasista de Manchester City, Cherki, se ubicó como 10 en el centro y también pisó el área con frecuencia, potenciado por las incursiones por la izquierda.

Mbappé fue el centrodelantero del equipo, aunque todos los delanteros rotaron y tuvieron características para moverse por todo el frente de ataque. Además de los delanteros puros, Francia atacó con casi todos, incluso con el doble 5 compuesto por Upamecano y el entrenador Didier Deschamps, quien dejará el seleccionado galo después del Mundial. Deschamps fue ovacionado por los simpatizantes en el estadio y recibió mensajes de agradecimiento y homenaje.

Francia tuvo varias oportunidades de gol, pero no pudo anotar hasta el final del partido. La selección gala demostró su superioridad, pero también la importancia de no relajarse en los amistosos





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