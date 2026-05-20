Francisco Paoltroni y Patricia Bullrich dirigen crítica a Manuel Adorni por demora en presentación de la declaración jurada

Francisco Paoltroni y Patricia Bullrich expresaron su disconformidad con respecto al lento avance en la presentación de la declaración jurada por parte de Manuel Adorni. Además, Paoltroni criticó la inacción de Adorni durante el período de monitoreo de gastos y aseguró que con una demora en la presentación de la declaración jurada de 70 días, no puede confiar en tener a todo el país pendiente.

Francisco Paoltroni criticó duramente a Manuel Adorni por el retraso en la presentación de la declaración jurada y acusó de falta de respeto al presidente.

El senador libertario expresó preocupación por la inacción del jefe de Gabinete en el marco de la monitoreo de gastos públicos y afirmó que lo único que Adorni hizo en ese período fue tapar la agenda. Además, criticó la demora en la presentación de la declaración jurada, asegurándose de que no presentaría la suya hasta que presentara completamente la declaración jurada Adorni.

El gobierno anticipó a LPO que Adorni temía que un testigo revele nuevos gastos y retrasó su presentación en espera de que el fiscal termine de llamar a todos los testigos. Los odontólogos de Pami denominaron como situación de abandono la falta de pago y denuncian que les denoten prótesis desde diciembre. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de sanciones legales





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