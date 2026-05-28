Francisco Cerúndolo avanza a tercera ronda de Roland Garros tras remontar a Hugo Gaston y jugará contra Zachary Svajda

El tenista argentino Francisco Cerúndolo clasificó a la tercera ronda de Roland Garros después de vencer al francés Hugo Gaston en cuatro sets, en una jornada en la que también su hermano Juan Manuel derrotó a Jannik Sinner. Cerúndolo mostró gran capacidad de adaptación para revertir un inicio adverso y dominar con su derecha potente. Ahora enfrentará al estadounidense Zachary Svajda.

El mayor de los hermanos, Francisco Cerúndolo , derrotó al jugador local Hugo Gaston y se medirá con Zachary Svajda en Roland Garros , en un partido que completó una jornada histórica para la familia Cerúndolo tras la victoria previa de su hermano Juan Manuel sobre Jannik Sinner.

El argentino, de 27 años, logró revertir un inicio complicado frente al francés, número 118 del mundo, y terminó imponiendo su juego agresivo con 53 tiros ganadores para avanzar a la tercera ronda. Cerúndolo reconoció que al principio no encontraba su estilo ante los constantes cambios de ritmo de Gaston, pero ajustó tácticamente y tomó el control en los últimos sets.

El triunfo se produjo en la pista Simonne-Mathieu, mientras la afición francesa vivía con intensidad el duelo, incluso con mensajes de la victoria de su hermano que le llegaban desde las gradas. El español busca ahora meterse entre los 16 mejores, instancia que ya alcanzó en las dos últimas ediciones. Su próximo rival será el estadounidense Zachary Svajda, 85° del ranking, eliminando a Adam Walton.

Por su parte, Gaston llegaba tras vencer en cinco sets a Gaël Monfils en una despedida histórica del francés. Cerúndolo destacó la solidez mostrada y la confianza que le da este triunfo tras superar en primera ronda a Botic van de Zandschulp. El partido se jugó en una atmósfera emocionante, con el público francés apoyando a su compatriota, algo que el argentino celebró como parte del espíritu del tenis





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