El tenista argentino Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final del ATP 500 de Queen's en Londres después de derrotar en sets corridos al estadounidense Jenson Brooksby. Cerúndolo dominó el partido desde el principio y logró cerrar la victoria tras una hora y 24 minutos. Este triunfo lo convierte en el cuarto argentino de la Era Abierta en alcanzar esta ronda en el certamen londinense, y es la quinta vez en la temporada que llega entre los ocho mejores de un torneo. También se confirmó que enfrentará al británico Arthur Fery en la siguiente instancia. El triunfo estuvo acompañado de un gesto simbólico del argentino hacia el capitán de la Selección argentina de fútbol.

Francisco Cerúndolo tuvo una destacada actuación en el ATP 500 de Queen's, disputado en Londres, donde superó en sets corridos al estadounidense Jenson Brooksby , número 73 del ranking mundial.

El tenista argentino dominó el encuentro desde el inicio, encadenando los primeros ocho juegos de manera consecutiva. Aunque sufrió un quiebre cuando sacaba 5-2 en el segundo set, logró cerrar el partido en su siguiente turno de servicio tras una hora y 24 minutos de juego, con un marcador final que reflejó su superioridad.

Este triunfo le permitió alcanzar por primera vez los cuartos de final en el certamen londinense, sumando la 35ª presencia de su carrera en esta instancia dentro del ATP Tour. Además, es la quinta vez en la temporada que se mete entre los ocho mejores de un torneo, luego de sus actuaciones en Buenos Aires, Santiago, Miami y Múnich.

Con este logro, se convirtió en el cuarto argentino de la Era Abierta en llegar a la ronda de cuartos en Queen's. Cerúndolo, futbolero y fanático de River Plate, cuenta con cuatro títulos ATP en su palmarés y posee antecedentes destacados sobre césped. Para este viernes, su próximo rival será el invitado local Arthur Fery, número 140 del mundo, quien avanzó tras derrotar al francés Adrian Mannarino por 7-6 (7) y 6-4.

El torneo también marca el estreno de Nicolás Massú como integrante del equipo de trabajo de Cerúndolo, lo que añade un interesante componente a su campaña. Tras sellar el triunfo, el argentino dejó un gesto simbólico frente a las cámaras de transmisión, una referencia al capitán de la Selección argentina de fútbol, en medio de la repercusión mundial por su reciente actuación. Este gesto conecta el tenis con el fútbol, mostrando la influencia del deporte en la cultura popular.

La victoria en Londres consolida la temporada de Cerúndolo, quien sigue acumulando experiencia en las instancias decisivas de los torneos más importantes. Su rendimiento en césped es particularmente notable, ya que ha logrado adaptarse rápidamente a la superficie, un factor clave en su reciente éxito. El ATP 500 de Queen's es una preparación tradicional para Wimbledon, y llegar a cuartos de final otorga puntos valiosos y confianza.

Cerúndolo ha demostrado ser un tenista completo, capaz de competir en diferentes superficies y ante rivales de variado estilo. Su juego agresivo y su consistencia desde el fondo de la cancha son sus principales armas. Ahora, con el respaldo de un equipo reforzado con la incorporación de Massú, busca dar un paso más en su carrera.

El argentino ha mostrado un nivel ascendente en los últimos años, y este resultado en un torneo de primer nivel como Queen's refuerza su proyección internacional. El público londinense ha recibido con entusiasmo su participación, y el enfrentamiento contra Fery promete ser un duelo interesante entre la experiencia de Cerúndolo y la juventud del británico, quien juega en su territorio con el apoyo de la grada.

La cobertura del torneo se puede seguir en vivo a través de diversas plataformas, permitiendo a los aficionados acompañar cada punto. En el plano personal, Cerúndolo mantiene su pasión por el fútbol, especialmente por River Plate, un club que ha sido parte de su vida desde la infancia. Ese vínculo se refleja ocasionalmente en sus celebraciones o gestos, como el reciente guiño al capitán de la Selección, mostrando cómo los deportistas a veces cruzan referencias entre disciplinas.

La prensa internacional ha destacado su evolución, señalando que está en un momento crucial de su carrera, donde los resultados en torneos sobre césped pueden definir su ranking al final de temporada. Su papel en Queen's no solo es importante a nivel individual, sino que también coloca a Argentina en el mapa del tenis mundial, sumándose a la tradición de grandes tenistas sudamericanos.

El entorno del equipo argentino sigue con atención cada partido, conscientes de que Cerúndolo puede sorprender en cualquier instancia. El próximo duelo contra Fery será una nueva oportunidad para extender su racha y soñar con alcanzar las semifinales. La preparación física y mental es clave en estos días previos, y el trabajo conjunto con Massú podría aportar nuevas estrategias.

La motivación extra de jugar en un escenario histórico como el Club de Covent Garden añade presión, pero también una motivación especial. Cerúndolo ha demostrado ser un tenista resiliente, capaz de remontar situaciones adversas, como aquel quiebre en el segundo set contra Brooksby. Su tenis se caracteriza por un golpe de derecha potente y un revés consistente, además de una buena volea.

La versatilidad en su juego le permite adaptarse a diferentes ritmos, algo esencial en césped donde los puntos son más breves. Sus anteriores actuaciones en Buenos Aires, Santiago, Miami y Múnich ya habían mostrado su nivel, pero este resultado en Londres lo sitúa entre los favoritos para futuros torneos sobre esta superficie. La prensa británica ha elogiado su estilo y su actitud en la cancha, describiéndolo como un rival complicado.

El chileno Nicolás Massú, ex medallista olímpico, aporta su experiencia en grandes escenarios, lo que sin duda beneficiará al equipo de Cerúndolo. Juntos, trabajan en aspectos tácticos y psicológicos, buscando optimizar cada detalle. El tenis argentino ha tenido siempre una representación fuerte, y Cerúndolo es uno de los abanderados en esta generación. Su presencia en cuartos de final de Queen's no solo es un logro personal, sino que también inspira a jóvenes tenistas en su país.

La comunidad tenística de Argentina celebra cada avance de sus jugadores en el circuito internacional. Cerúndolo ha sabido manejar la presión de ser uno de los referentes, y su humildad le ha ganado el respeto de colegas y aficionados. Ahora, con la mirada puesta en el próximo partido, mantiene la concentración y el deseo de seguir haciendo historia.

El ATP 500 de Queen's es un torneo que reúne a los mejores especialistas en césped, y llegar hasta esta instancia ya es un mérito considerable. Cerúndolo ha demostrado que puede competir al más alto nivel, y su nombre suena con fuerza en el circuito. Los cuartos de final representan un desafío mayor, pero también una oportunidad para dar un salto cualitativo en su ranking.

Su rendimiento hasta ahora ha sido sólido, sin ceder sets en el último partido, lo que indica un buen momento de forma. El apoyo del equipo y de los fans es un aliciente más en su camino. La ciudad de Londres, con su tradición tenística, es el escenario perfecto para que Cerúndolo muestre su talento. El británico Arthur Fery, aunque menos conocido, es un jugador peligroso en césped y jugará con la ventaja de ser local.

No se puede subestimar a ningún rival en esta fase, y Cerúndolo lo sabe. La preparación para este duelo incluye análisis de video y prácticas adaptadas a las características del oponente. El tenis es un deporte donde los detalles marcan la diferencia, y Cerúndolo busca perfeccionar los suyos. Mientras tanto, la atención mediática continúa, especialmente tras su gesto simbólico, que ha sido interpretado como un mensaje de apoyo al capitán de la Selección argentina.

Esa conexión entre el tenis y el fútbol, dos deportes aparentemente distintos, se hace visible en momentos como este. Cerúndolo demuestra que los atletas pueden ser multifacéticos y tener intereses más allá de su disciplina. Su popularidad crece no solo por sus resultados, sino también por su personalidad cercana y su identificación con los aficionados.

En resumen, la participación de Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Queen's ha sido hasta el momento exitosa, con un triunfo contundente sobre Brooksby y un pase a cuartos de final. Su próximo desafío contra Arthur Fery pondrá a prueba su continuidad en el torneo. El trabajo con Nicolás Massú y su propia determinación lo colocan en una posición favorable.

El mundo del tenis observa con interés su desarrollo, ya que parece estar en una ascendente que podría llevarlo a lugares más altos. Este torneo es una escala importante en su camino, y su rendimiento hasta ahora justifica las expectativas depositadas en él





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