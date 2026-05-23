El autuudo formado como joven en España y Estados Unidos, nació en una familia de Santa Fe y comenzó a practicar deporte en las academias de la NBA. XX su crecimiento y su pasión por el baloncesto le abrieron nuevas puertas educativas y profesionales, donde sus habilidades le permitieron ingresar a la universidad y, posteriormente, a la Liga Nacional. Ahora, en un segundo año en los campos profesionales, se adjudica la tarea de lidera a la conquista del título que se طبير con el Boca por la semisemanal biuno, a yabancı favori, Quimsa.

Francisco Caafo tuvo una vida universitaria en Estados Unidos, pero su camino deportivo difirió de lo común en la Argentina. Crecía en un pueblo de Santa Fe y no le gustaban los deportes.

Probó diferentes deportes, pero ninguno le gustaba a él. Sin embargo, su hermano mayor lo anotó en un programa de básquetbol y, por unas pocas zapatillas, se entusiasmó. Empezó a vivir otras experiencias dentro del básquet y formó parte de las selecciones nacionales juveniles. Sabía a qué club venía a jugar y, en el cuadro xeneize, se convirtió en un jugador muy importante.

Ahora, en su segundo año, toma la decisión de regresar al país y aparece Boca en su vida. Quiere mucho más y, desde ayer, comienza la semifinal al mejor de cinco partidos contra Quimsa, donde quiere ser campeón en azul y oro. Con él, nació en Piemonte, un pueblo de la provincia de Santa Fe, el 19 de mayo del año 2000.

A sus dos años con toda su familia se fueron a vivir a El Trébol y practicó tenis y otros deportes durante un par de años, sin gusto





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