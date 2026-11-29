La Asamblea Nacional francesa analiza mecanismos de reparación por la deuda impuesta a Haití en 1825, un paso histórico hacia la justicia económica postcolonial.

La Asamblea Nacional francesa avanzó este miércoles 25 de noviembre en un debate crucial sobre justicia histórica, aprobando en su Comisión de Leyes una iniciativa para reparar los daños de la esclavitud. El proyecto, impulsado por el diputado ecologista Steevy Gustave, busca crear mecanismos concretos para evaluar las consecuencias de la trata transatlántica.

Mecanismo de evaluación de daños coloniales

La propuesta legislativa establece la creación de un comité especializado compuesto por expertos franceses y haitianos. Este organismo tendrá la función específica de calcular las sumas adeudadas por Francia a Haití correspondientes a la indemnización de 150 millones de francos oro impuesta en 1825.

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El comité deberá estudiar las modalidades posibles de restitución económica al pueblo haitiano, asegurándose de que sus análisis se basen estrictamente en las recomendaciones de la comisión mixta de historiadores de ambos países. Esta comisión histórica fue creada en abril de 2025 para abordar la revisión del pasado colonial común.

Origen histórico de la doble deuda haitiana

La raíz de esta reclamación se remonta al 1 de enero de 1804, cuando Haití declaró su independencia tras una revolución liderada por personas esclavizadas que derrotaron al poder colonial francés. Sin embargo, Francia tardó dos décadas en reconocer formalmente esta soberanía, condicionando su reconocimiento en 1825 al pago de una suma astronómica.

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El rey Carlos X ordenó este pago de 150 millones de francos oro como indemnización a los antiguos propietarios de plantaciones coloniales, exigiendo el monto bajo la amenaza directa de una intervención militar. La nueva república haitiana, ya vulnerable, debió contraer préstamos con bancos franceses para cumplir con esta exigencia financiera devastadora.

Consecuencias económicas y financieras

En 1838, el monto original de la indemnización fue reducido a 90 millones de francos, pero la obligación de pago continuó. Los intereses acumulados sobre los préstamos contraídos generaron una doble deuda que comprometió los recursos del Estado haitiano durante generaciones, limitando su desarrollo económico.

Esta carga financiera se extendió hasta el siglo XX, saldándose finalmente en 1947. La transferencia masiva de recursos hacia Francia no solo afectó las finanzas, sino que condicionó la inversión pública y el crecimiento de Haití durante décadas, consolidando una subordinación económica postcolonial.

Reacción política y próximos pasos legislativos

El presidente Emmanuel Macron reconoció públicamente en abril de 2025 la injusticia histórica de esta imposición al cumplirse los 200 años de la ordenanza. Ese mismo año, la Asamblea Nacional aprobó una resolución instando al reconocimiento, reembolso y reparación de esta deuda. La votación en comisión incluyó abstenciones de la derecha y la extrema derecha francesa debido a objeciones jurídicas y presupuestarias.

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A pesar de las reservas políticas, el texto avanzará hacia su tratamiento pleno el próximo 3 de diciembre. Este paso no constituye un reconocimiento formal de una obligación de pago por parte del Estado francés, sino que abre la vía para determinar responsabilidades económicas y formas de restitución institucionalizada.

La iniciativa de Steevy Gustave coloca nuevamente la cuestión de las consecuencias de la esclavitud en el centro de la agenda internacional. El debate trasciende las fronteras francesas, interrogando sobre el impacto económico, político y social que perdura después de la abolición formal del colonialismo en los territorios independizados.