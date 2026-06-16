Francia derrota a Senegal 3-1 en su debut mundialista con doblete de Mbappé

Francia venció 3-1 a Senegal en el inicio del Grupo I del Mundial. Mbappé marcó dos goles y Barcola el otro; Mbaye descontó para los africanos.

La selección de Francia , actual subcampeona del mundo, debutó en el Mundial con una victoria contundente por 3-1 sobre Senegal en el Grupo I. El partido, disputado en el estadio Al Janoub, mostró dos caras muy distintas: un primer tiempo dominado por los africanos pero sin eficacia, y un segundo tiempo donde los galos desplegaron todo su potencial ofensivo liderados por Kylian Mbappé .

El astro francés anotó un doblete y Bradley Barcola cerró el marcador, mientras que Ibrahim Mbaye descontó para Senegal. En los primeros 45 minutos, Senegal fue el equipo más incisivo. Nicolas Jackson estrelló un balón en el palo y luego falló otro remate claro. Ismaïla Sarr también perdió una oportunidad inmejorable bajo el arco.

Francia, por su parte, no lograba generar peligro real. El mediocampo galo carecía de conexión y la defensa senegalesa, bien plantada, neutralizaba a Mbappé y compañía. El arquero Edouard Mendy tuvo poco trabajo pero respondió cuando fue exigido. El complemento fue completamente diferente.

Didier Deschamps movió sus piezas, adelantando a Michael Olise y dándole más libertad a Mbappé. Francia comenzó a presionar alto y a crear ocasiones. Désiré Doué avisó con un remate cercano al palo, y luego Mendy se lució ante Olise y Mbappé. El primer gol llegó tras una jugada individual de Mbappé, quien recibió un pase en profundidad de Olise, encaró al arquero y definió cruzado.

Poco después, Barcola aprovechó un contragolpe para ampliar la ventaja con un disparo potente. Senegal reaccionó y descontó gracias a Mbaye, que conectó un centro de Iliman Ndiaye. Pero la alegría duró poco: Mbappé sentenció el partido con un golazo de media distancia que se coló en la escuadra. Francia manejó los minutos finales con tranquilidad, asegurando tres puntos valiosos en la lucha por el liderato del grupo.

El equipo galo mostró su jerarquía y su capacidad de reacción, aunque dejó dudas en el primer tiempo. Mbappé volvió a ser decisivo, demostrando por qué es considerado uno de los mejores del mundo. Senegal, por su parte, compitió de igual a igual durante largos tramos pero pagó caro sus fallos en la definición. La próxima fecha enfrentará a Francia contra un rival aún por definir, mientras que Senegal buscará recuperarse ante otra selección del grupo





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