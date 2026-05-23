Fran Colapinto muestra gran rendimiento en Montreal y destaca su vuelta en el último corte

El piloto de Alpine F1 Team, Fran Colapinto, mostró un gran rendimiento en Montreal y destacó su vuelta en el último corte, donde mostró una gran diferencia con los equipos que pelean más adelante. También habló sobre la falta de rodaje que sufrió el viernes y cómo eso lo perjudicó mucho. Además, dejó una reflexión sobre las dificultades para adaptarse al auto y cómo eso influye directamente en el rendimiento. Finalmente, agradeció al equipo por el respaldo recibido en los momentos más difíciles y concluyó con un mensaje de alivio y orgullo por haber salido adelante junto al equipo después de un comienzo de año complicado.

Fran Colapinto mostró un gran rendimiento en Montreal y destacó su vuelta en el último corte, donde mostró una gran diferencia con los equipos que pelean más adelante.

También habló sobre la falta de rodaje que sufrió el viernes y cómo eso lo perjudicó mucho. Además, dejó una reflexión sobre las dificultades para adaptarse al auto y cómo eso influye directamente en el rendimiento.

Finalmente, agradeció al equipo por el respaldo recibido en los momentos más difíciles y concluyó con un mensaje de alivio y orgullo por haber salido adelante junto al equipo después de un comienzo de año complicado





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