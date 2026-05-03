Fracaso de la ofensiva de Milei contra La Nación y movimientos por 2027

El juez Aguinsky archivó la denuncia contra Saguier por evasión, revelando tensiones internas y el análisis del establishment sobre alternativas presidenciales para 2027.

El gobierno de Javier Milei ha sufrido un revés significativo en su intento de presionar al diario La Nación , revelando tensiones internas dentro del espacio libertario y movimientos estratégicos del establishment político en anticipación a las elecciones presidenciales de 2027.

La denuncia penal presentada contra Julio Saguier, presidente del grupo La Nación, por presunta evasión agravada de impuestos por un monto de aproximadamente 3.000 millones de pesos, ha sido archivada rápidamente por el juez federal Marcelo Aguinsky, un magistrado conocido por su cercanía a Patricia Bullrich. La acusación, impulsada por la agencia recaudadora ARCA (ex AFIP), se basaba en la supuesta manipulación de la declaración jurada de ganancias de Buenos Aires Arena SA, la empresa que administra el Movistar Arena, alegando una actualización irregular de quebrantos anteriores debido a la inflación.

Sin embargo, expertos en impuestos han cuestionado la validez de la denuncia, argumentando que el tema de los ajustes por inflación está en debate y que el monto de la supuesta evasión no justifica una acusación penal. Este incidente se suma a una serie de enfrentamientos entre el gobierno de Milei y La Nación, exacerbados por la cobertura crítica del diario hacia la administración libertaria.

La obsesión de Milei con el diario ha llevado a intentos fallidos de acercamiento con Saguier, y a una orden a sus funcionarios de equiparar a los Saguier con Cristóbal López, un empresario con causas judiciales por evasión fiscal. La denuncia contra La Nación fue presentada en un contexto de tensión política, con acusaciones cruzadas entre funcionarios del gobierno y el diario.

El jefe político de ARCA, Santiago Caputo, se sintió agraviado por una publicación del diario que revelaba la falta de declaración de inmuebles en Miami por parte del director de la agencia, Andrés Vázquez. La rápida decisión del juez Aguinsky de archivar la denuncia ha generado sorpresa y ha intensificado las tensiones dentro del espacio libertario.

Su cercanía con Patricia Bullrich, quien formó parte de su equipo de trabajo durante su campaña presidencial, ha levantado sospechas sobre la imparcialidad del fallo. El expediente llegó al juzgado penal económico de Aguinsky, quien tras analizar la denuncia de ARCA, rechazó la presentación y señaló que la propia empresa había informado a la agencia recaudadora sobre la actualización de sus gastos debido a la desvalorización monetaria y la inflación.

Esta decisión se produce en un momento de incertidumbre política, con el establishment buscando alternativas a Javier Milei para las elecciones de 2027. Patricia Bullrich ha surgido como una opción atractiva para algunos sectores del establishment, incluyendo a Paolo Rocca, quien la ve como una figura capaz de garantizar la continuidad del modelo económico actual.

La posibilidad de que Bullrich se presente como candidata en 2027 ha generado preocupación en la Casa Rosada, donde se percibe un deslizamiento en el apoyo al gobierno de Milei. La situación se complica aún más por las propias tensiones internas dentro del espacio libertario, donde algunos sectores cuestionan la estrategia de confrontación del gobierno y buscan una salida negociada.

La controversia con La Nación es un claro ejemplo de estas tensiones, y de la dificultad del gobierno para mantener la unidad en su espacio político. El caso también pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial y la necesidad de evitar la instrumentalización de la justicia con fines políticos.

El incidente con La Nación no solo revela las dificultades del gobierno de Milei para lidiar con la crítica periodística, sino que también expone las dinámicas de poder en juego en el contexto político argentino. La denuncia penal contra Saguier fue vista por muchos como un intento de intimidación, una forma de silenciar a un medio de comunicación crítico con el gobierno.

Sin embargo, la rápida respuesta del juez Aguinsky y la falta de respaldo legal a la acusación han frustrado este intento. La decisión del juez ha sido interpretada como una señal de que la justicia no se dejará presionar por el poder político, y que seguirá actuando de acuerdo con la ley. El caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

La denuncia de ARCA se basaba en información cuestionable, y la falta de pruebas sólidas ha debilitado la credibilidad de la acusación. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control fiscal y de garantizar la independencia de la agencia recaudadora. En cuanto a las perspectivas para 2027, la figura de Patricia Bullrich como posible candidata ha generado un intenso debate en los círculos políticos.

Su experiencia en la gestión pública y su cercanía con el establishment la convierten en una opción atractiva para algunos sectores, pero también la exponen a críticas por parte de los sectores más radicales del espacio libertario. La elección de un candidato para 2027 será un momento crucial para el futuro del país, y dependerá de la capacidad de los diferentes actores políticos para construir consensos y ofrecer una visión de futuro convincente





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