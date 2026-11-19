La sesión cayó por falta de quórum debido a disputas internas. La caída de la agenda legislativa pone en riesgo la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

La sesión ordinaria convocada en la Cámara de Diputados para este miércoles fracasó por completo al no alcanzarse el quórum necesario para la apertura de las deliberaciones. Este episodio rompe la continuidad legislativa del oficialismo y obliga a una reprogramación urgente de la agenda, afectando directamente la aprobación del Presupuesto 2027 y la ansiada reforma electoral.

El quórum perdido y la falta de asistencia

La bancada de La Libertad Avanza, junto con sus aliados habituales, logró reunir únicamente a 126 diputados, quedando tres legisladores por debajo del mínimo requerido para sesionar. Esta insuficiencia impidió tratar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional respecto a las Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyectos clave para el gobierno nacional.

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Las ausencias que derivaron en el fracaso de la sesión fueron decisivas y estratégicas. La diputada santafesina Rocío Bonacci no pudo asistir debido a problemas con su vuelo, mientras que los representantes del Movimiento Independiente de Justicia (MID), Oscar Zago y Eduardo Falcone, se abstuvieron deliberadamente de apoyar el quórum. Esta negativa fue un acto de rechazo directo contra un artículo de la reforma electoral que se debate actualmente en el Senado, el cual endurece los requisitos para la habilitación de los partidos políticos.

El origen de la disputa política

El detonante principal de esta crisis de quórum es una disputa interna entre el Partido Republicano (PRO) y el bloque de Provincias Unidas por la ocupación de un asiento vitalicio en el Consejo de la Magistratura. La bancada liderada por Cristian Ritondo buscó inicialmente renovar el mandato de Álvaro González en el organismo judicial, pero la Corte Suprema rechazó la posibilidad de reelecciones.

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Ante ese fallo, el oficialismo propuso a Florencia de Sensi como suplente, una figura del PRO leal a Ritondo. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando el bloque de Provincias Unidas lanzó su propia candidatura con Juan Brügge. Al presentar un candidato alternativo en el último momento, el bloque provincial retiró su apoyo, colapsando el intento de consenso y generando una reunión de urgencia entre Martín Menem y Ritondo para evaluar daños.

Riesgos para la reforma electoral

Esta fragmentación del voto oficialista pone en grave riesgo la sesión programada para el 25 de noviembre, donde se prioriza el tratamiento del Presupuesto 2027. Los legisladores de Provincias Unidas sospechan que Martín Menem no elevará el nombre de Brügge para el Consejo de la Magistratura, lo que podría judicializar la disputa. La ley vigente asigna dos lugares para la bancada con mayor representación y uno para las minorías, pero no define cómo se distribuyen los escaños entre interbloques, lo que favorece la interpretación del Macrismo al sumar 22 bancas con radicales y otras figuras.

Más allá del conflicto institucional, los legisladores de Santa Fe ejercen presión económica y política sobre el gobierno central. El radical Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas, advirtió firmemente que si el gobierno dictamina proyectos clave a la fuerza, no garantizan un acompañamiento automático en el recinto. Esta postura busca forzar cambios en el Presupuesto 2027 que aseguren fondos para la emergencia en discapacidad y apoyos a la pequeña y mediana empresa.

Impacto en la industria y el interior

Las tensiones también surgen por la ley de Biocombustibles y medidas que afectan a las PyMEs del sector provincial. Provincias Unidas cuestiona que el gobierno no haya convocado a dictaminar proyectos estratégicos para Santa Fe, Córdoba, Jujuy y todo el interior del país. La traba definitiva la colocaron el PRO y aliados, ya que la propuesta con media sanción del Senado perjudica a las pymes de la provincia de Buenos Aires.

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La suma de la falta de acompañamiento a un paquete de medidas para aliviar la situación de la pequeña y mediana empresa, junto con la falta de diálogo en temas del interior, consolida una situación incómoda. El gobierno se ve obligado a replantear su agenda legislativa en un contexto donde las alianzas se han debilitado y la aprobación de normas estructurales depende de una coordinación que actualmente no existe.