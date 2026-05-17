Frío en Buenos Aires: Fe en un nuevo descenso térmico y marcas que se esperan en los 0 grados

El ingreso del aire polar y la tendencia a los 0 grados en próximas jornadas.
El ingreso del aire polar y la tendencia a los 0 grados en próximas jornadas.Descripción:El Servicio Meteorológico Nacional (SYN) prevé una seguidilla de días fríos con cielo despejado en la madrugada y la mañana, y luego nublado para la tarde y la noche.
Las temperaturas se mantendrán en un rango entre 5 y 18 grados. Esto continúa luego del fin de semana con amplitud térmica y algunas lluvias aisladas.Categoría:Retiro del tiempo y frío en Buenos Aires
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