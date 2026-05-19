Four Italian Tourists Found Dead in Maldives Cave

Four Italian tourists were found dead in a cave in the Maldives, and the search and recovery operation is ongoing. The cause of death is still unknown.

Los cuatro cadáveres fueron localizados el lunes; las tareas de remoción comenzaron este martes y se prevé que terminen el miércoles dada la complejidad del operativo llevado a cabo a 60 metros de profundidad.

El grupo de buzos italianos había desaparecido mientras realizaban una inmersión desde el yate 'Duke of York', operado por la compañía Luxury Yacht Maldives. Los cuatro cuerpos fueron localizados el lunes. Debido a la complejidad del operativo, las autoridades anunciaron que las tareas de remoción se realizarían en dos etapas. Así, el portavoz presidencial indicó antes que tres buzos finlandeses recuperarían los cuerpos, que se encontraban a 60 metros de profundidad.

Buzos preparándose para buscar a los cuatro buzos italianos desaparecidos en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 15 de mayo de 2026. El gobierno de la nación insular del océano Índico señaló el lunes que por los tres expertos finlandeses en buceo, con apoyo de la policía y el Ejército de Maldivas.

Socorristas de la Media Luna Roja y efectivos policiales trasladan los cuerpos de turistas italianos en Malé, el 19 de mayo de 2026; no solo dentro de la cueva, sino muy adentro. Técnicos de la Misión de Recuperación de Maldivas y equipos internacionales que incluyen vehículos submarinos operados a distancia, scooters subacuáticos y tanques con sistemas de reciclaje de aire.

Además, según medios locales, los gobiernos del Reino Unido, Australia y Estados Unidos brindaron asistencia técnica para las tareas de rescate. El reconocimiento inmediato de los cuerpos no fue posible sobre el accidente, las causas del mismo aún se desconocen. Un buzo finlandés se prepara para intentar recuperar los cuerpos de dos de los cuatro italianos, en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 19 de mayo de 2026. Todavía no hay confirmación oficial.

Pero me avisaron que, por las características físicas y por descarte, la investigación sobre los corales se iba a llevar adelante. La profesora realizó diversas investigaciones y múltiples proyectos, es muy conocida y el gobierno estaba al tanto de su labor. Llevo adelante estas investigaciones cada año durante los últimos cuatro años y, en particular, sin duda habríamos dado advertencias diferentes. Buzos técnicos y de cuevas con experiencia internacional.

Una embarcación de la guardia costera y otras naves desplegadas en la búsqueda de los cuatro buzos italianos, en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 15 de mayo de 2026. Confirmó que el miércoles continuarán con la recuperación de los otros dos cuerpos, con múltiples ramificaciones sin salida -donde fueron hallados los cuatro cuerpos-, lo que, incluido un sistema que recicla el gas exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, junto a miembros del Ejército reza frente a los restos del buzo militar fallecido, en Malé, Maldivas, el 16 de mayo de 2026





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Maldives Cave Tourists Death Search And Recovery Operation

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