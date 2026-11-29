El Foro Autovía 158 reclama soluciones urgentes ante el colapso de la ruta nacional. El Gobierno nacional confirma que ingresa a la etapa de licitación en el plazo de un año.

La crisis vial en la Ruta Nacional 158 ha alcanzado un punto crítico que obliga a la acción inmediata de las autoridades provinciales y nacionales. Intendentes de localidades del centro y sur de la provincia de Córdoba se han unido en el Foro Autovía 158 para exigir una resolución concreta ante el avanzado deterioro de esta arteria de transporte esencial. La infraestructura requiere intervenciones urgentes que garanticen condiciones de seguridad y fluidez para el tránsito de carga y pasajeros.

Encuentro del Foro Autovía 158

El encuentro reciente reunió a mandatarios locales y representantes del poder legislativo nacional para coordinar una estrategia unificada. Participaron el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, junto a la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, quien integra el partido La Libertad Avanza. Esta reunión subraya la gravedad del problema y la necesidad de alinear los esfuerzos institucionales para recuperar la traza original de la carretera.

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Contexto histórico y constitución del foro

El Foro Autovía 158 fue constituido formalmente en agosto de 2024 en la localidad de General Deheza. Su creación buscó reunir a la senadora Álvarez Rivero, intendentes de las ciudades atravesadas por el corredor, legisladores, empresarios y representantes de sectores productivos clave. El objetivo central de este espacio es impulsar el proyecto de mejoramiento ante el Gobierno nacional y explorar diversas alternativas de financiamiento, incluyendo la posibilidad de atraer inversiones privadas para acelerar las obras.

Nueva etapa en la Red Federal de Concesiones

El Gobierno nacional ha confirmado que la Ruta Nacional 158 ha ingresado oficialmente en la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones. Este avance técnico implica que la Secretaría de Transporte cuenta ahora con un plazo estricto de un año para convocar a una licitación pública nacional e internacional. Este plazo legal es fundamental para ejecutar el proceso de adjudicación de la obra y comenzar la transformación de la infraestructura dañada.

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Posiciones de los actores políticos locales

La urgencia del reclamo se remonta a mediados de septiembre del año anterior, cuando los intendentes de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, y de Villa María, Eduardo Accastello, coincidieron en la necesidad de fijar un marco junto al Gobierno Nacional. Ambos mandatarios entendieron que la ruta impacta directamente en la conectividad, el trabajo y la producción de las localidades del corredor entre San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Envían notas a Vialidad y a Economía para buscar soluciones inmediatas que eviten el colapso total.

Consecuencias económicas y visibilidad del problema

Las declaraciones de los líderes comunales reflejan una desesperación creciente ante la falta de respuesta rápida. El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, advirtió que sin intervención efectiva en seis meses la ruta dejaría de ser utilizable. Por su parte, Pablo Viguié, jefe comunal de Chucul, señaló que el deterioro continúa y que los fondos de las retenciones deben retornar en obras físicas. La ruta de 285 km conecta San Francisco con Río Cuarto, pasando por Las Varillas, Villa María, General Deheza y General Cabrera.