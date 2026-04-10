Ford Ranger Black: Una Nueva Opción con Diseño Oscurecido y Motor Actualizado

Ford Argentina presenta la nueva Ranger Black, una versión renovada de su pick-up que destaca por su diseño con detalles oscurecidos, nueva combinación mecánica y un equipamiento tecnológico actualizado. La Ranger Black ofrece un motor diésel de 2.0 litros, transmisión automática y una estética distintiva. Disponible en negro y gris plata.

Ford ha ampliado su gama Ranger con una nueva versión, la camioneta fabricada en Argentina , conocida por sus diversas opciones que combinan cabina simple o doble, tracción 4x2 o 4x4, y caja manual o automática. La recién llegada, denominada Black, sustituye al modelo anterior, pero con una actualización en su equipamiento. La versión 4x4 con caja manual ha dado paso a una configuración 4x2 con caja automática. La nueva Ranger Black incorpora un motor 2.

0 L que produce 170 CV y 405 Nm de torque, junto con una transmisión de 6 marchas, un estreno para la marca. Basada en el nivel de equipamiento de la XLS, la Ranger Black, a pesar de su nombre que alude al color negro, también está disponible en color gris plata.\En cuanto a su diseño, la Ranger Black 2026 conserva su estética distintiva, caracterizada por un tratamiento oscurecido tanto en el exterior como en el interior. Incluye detalles en gris oscuro y negro en la parrilla frontal, las carcasas de los espejos retrovisores, las manijas de las puertas, la barra deportiva (San Antonio), las barras portaequipajes laterales en la caja, los estribos y las llantas de aleación de 18 pulgadas oscurecidas. El interior presenta terminaciones oscuras, con techo negro y un volante forrado en cuero. Los asientos están tapizados con una combinación de cuero ecológico y tela. Como un guiño a la historia de la marca, los respaldos de los asientos delanteros llevan la famosa frase de Henry Ford: 'siempre y cuando sea negro'. A nivel tecnológico, la camioneta está equipada con un tablero de instrumentos 100% digital de 8 pulgadas y una pantalla multitáctil central de 10 pulgadas con el sistema multimedia SYNC 4. También ofrece conectividad nativa a través de un módem 4G integrado, compatible con la aplicación Ford, incluyendo funciones como el encendido remoto y el encendido remoto programado del vehículo. La Ranger Black destaca por la combinación de tapizados de cuero y tela, así como por los detalles oscuros que acentúan su estética.\La principal innovación de la Ranger Black reside en su tren motriz. Está propulsada por el motor Panther turbodiésel de 2.0 litros, que genera 170 CV de potencia y 405 Nm de torque. La transmisión automática de 6 velocidades, combinada con un sistema de tracción trasera 4x2, ofrece un mayor confort de conducción. Esta versión también aumenta su capacidad de remolque a 3.500 kg. Además de estar disponible en negro, la nueva camioneta se puede adquirir en color gris. En términos de seguridad, cuenta con 7 airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor), controles activos de tracción y estabilidad, asistente de partida en pendientes y frenado post-colisión, garantizando la protección integral de sus ocupantes. El precio de lanzamiento del nuevo modelo es de $63.800.000, ubicándose en la gama media dentro de la oferta de camionetas Ford





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