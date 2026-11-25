Ford Argentina anuncia la llegada de siete nuevos modelos incluyendo Ranger 2027, Explorer ST y SUVs híbridos. La estrategia busca consolidar el crecimiento del mercado argentino con producción local.

Ford Argentina ha confirmado oficialmente la incorporación de siete nuevos productos a su portafolio comercial, una estrategia diseñada para fortalecer su posición en un mercado automotriz que muestra signos de recuperación y diversificación. La marca del óvalo presentó estos lanzamientos durante un evento realizado en Brasil, donde se detallaron las características técnicas y los plazos de comercialización de modelos que abarcan desde pick-ups de alta resistencia hasta vehículos deportivos de alto rendimiento. Este anuncio se produce en un contexto favorable para la compañía, dado que las ventas del primer bimestre de 2024 experimentaron un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por la demanda de la Ranger y la Explorer.

Expansión de la flota con producción nacional

La estrategia comercial de Ford Argentina se centrará en la llegada de nuevos modelos de SUVs con tecnología híbrida, incluyendo la Territory híbrida enchufable y una versión electrificada del Bronco, sumado a la incorporación de la Explorer ST. Además, se confirman actualizaciones de diseño que equiparán al icónico Mustang GT. Esta ampliación de la oferta está alineada con el objetivo de competir con mayor fuerza en el segmento automotriz local, aprovechando la capacidad productiva de la planta en Pacheco para fabricar vehículos que responden a las necesidades específicas de potencia, autonomía y versatilidad de los consumidores argentinos.

Also read El eclipse solar anular de 2027 impulsará el turismo en Argentina

Pick-ups y SUVs llegan en 2027

Los plazos de lanzamiento están claramente definidos para los próximos años, con las nuevas versiones de la Ranger disponibles en el primer bimestre de 2027. Estos vehículos representan la evolución de la línea más vendida de la marca en la región, ofreciendo mejoras en carga y tecnología. Por otro lado, la llegada de otros modelos clave, como la nueva Territory híbrida enchufable, está programada para ocurrir a mitad de año 2027. Esta escalonada introducción permite a Ford gestionar la cadena de suministro y asegurar que cada lanzamiento cumpla con los altos estándares de calidad y expectación del mercado local.

Enfoque en rendimiento y tecnología híbrida

La presentación técnica destaca la incorporación de atributos avanzados en los nuevos modelos, con especial énfasis en la eficiencia energética y el rendimiento dinámico. La Territory híbrida enchufable, por ejemplo, combina diseño moderno con una propuesta de conducción más sostenible, respondiendo a la creciente demanda de movilidad eléctrica en el segmento SUV. Asimismo, la Explorer ST incorpora un motor 2.3L EcoBoost con más de 270 CV, suspensión reforzada y tecnología de Ford Performance, orientada a clientes que buscan una experiencia de conducción emocionante sin sacrificar el confort y el espacio interior característicos de la familia Ford.

Advertisement

Datos de ventas y visión estratégica

Los resultados comerciales recientes respaldan la confianza de la marca en esta expansión. Las ventas del primer bimestre mostraron un crecimiento notable, con casi la mitad de las unidades vendidas correspondiendo a la Ranger y un incremento del 54% en las ventas de la Territory. Sebastián Trotta, Director de Marketing y Ventas de Ford Argentina, explicó que estos modelos incorporan cualidades de espacio, confort y comportamiento dinámico que los clientes ya valoran. Esta visión estratégica busca no solo mantener, sino consolidar la posición de liderazgo de Ford en el mercado argentino a través de una oferta diversificada y tecnológicamente actualizada.

Competitividad en el mercado regional

La introducción de estos siete productos posiciona a Ford en una ventaja competitiva significativa frente a otros fabricantes en la región. La producción local de la Ranger asegura competitividad en costos y tiempos de entrega, mientras que la llegada de versiones electrificadas y de alto rendimiento abre nuevas franjas de mercado. La actualización del Mustang GT y la expansión de la gama SUV demuestran un compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente. Esta estrategia integral prepara a Ford Argentina para afrontar los desafíos del mercado en los próximos años, asegurando una presencia sólida y relevante en un sector automotriz en constante evolución.