Fondos de Bomberos Voluntarios congelados en banco desaparecido

Los bomberos voluntarios de Paraguay enfrentan una crisis tras el cierre de Ueno Bank. Más de 325 mil dólares de contribuciones ciudadanas están retenidos, afectando la operatividad.

La dirigencia de los Bomberos Voluntarios de Paraguay (CBVP) confirmó este viernes la pérdida de acceso a más de 325 mil dólares recaudados mediante colectas nacionales. Estos fondos, depositados en la entidad bancaria Ueno Bank, quedaron congelados tras la desaparición repentina de la institución financiera. La situación ha generado una alerta inmediata sobre la capacidad operativa de los cuarteles distribuidos en todo el territorio nacional.

Crisis Financiera y Retención de Fondos

El presidente de la entidad, Cristian Canan, detalló que la retención de estos recursos pone en entredicho la operatividad inmediata de los cuerpos de rescate. Se trata de una cifra significativa, comparable a los ahorros bloqueados de tres millones de paraguayos en la misma entidad. Esta interrupción financiera afecta directamente la capacidad de respuesta ante emergencias y el mantenimiento de la infraestructura vital.

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Canan expresó el profundo descontento de la organización al indicar que se sienten estafados por esta circunstancia imprevista. A pesar de la urgencia de la situación, la directiva ha solicitado calma y serenidad a los integrantes de los cuarteles para evitar pánicos innecesarios mientras se gestionan las alternativas legales y administrativas.

La entidad mantenía habilitadas 50 cuentas corrientes bajo una misma persona jurídica con Ueno Bank. Según el acuerdo firmado hace un año, todos los ingresos de las colectas realizadas en los cuarteles de todo el país se dirigían a estas cuentas específicas. Esta concentración de recursos en una sola entidad legal ha limitado la cobertura de garantía, la cual prevé apenas 27 mil dólares por personería jurídica.

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Impacto en la Operatividad de Emergencias

El dinero retenido es esencial para cubrir necesidades críticas que van desde la reparación de vehículos de rescate hasta mejoras estructurales en las instalaciones. El costo operativo promedio de un servicio de rescate por accidente vehicular con traslado en ambulancia asciende a 250 dólares. Considerando que la capital registra un promedio de 123 casos por mes, este servicio único consume aproximadamente 30 mil dólares mensuales de los fondos disponibles.

Además, la asistencia a un caso de incendio vehicular tiene un costo de 820 dólares. En Asunción se registran ocho casos por mes, lo que representa una gastos adicionales de 6.500 dólares mensuales. Estos cálculos no incluyen los gastos operativos y económicos elevados en caso de incendios de gran magnitud, que pueden alcanzar los 57 mil dólares cuando concurren entre 10 y 15 vehículos de distinto porte con personal extra y horas de trabajo prolongadas.

La estructura de los Bomberos Voluntarios incluye 140 cuarteles distribuidos a lo largo del país y cuenta con aproximadamente 6.500 bomberos activos. La ansiedad se ha apoderado de las filas tras la intervención bancaria, con llamadas constantes buscando respuestas sobre la viabilidad de continuar prestando el servicio de emergencia sin los recursos financieros garantizados.

Negociaciones y Posibles Soluciones Legales

Los fondos retenidos provienen de dos colectas distintas, siendo la última de ellas realizada en octubre del año pasado. De los 325 mil dólares totales, 227 mil dólares corresponden exclusivamente a lo recaudado mediante las campañas de la ciudadanía. La suma restante representa los fondos propios de la institución, aunque Canan enfatizó que lo más doloroso es la pérdida del aporte de la ciudadanía que confió en ellos.

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Canan explicó que intentaron buscar una excepción en la normativa para acceder a los fondos, situándose en la parte final de la lista de consulta. La institución está revisando los movimientos administrativos para determinar en qué instancia recurrir legalmente. La incertidumbre es total por el momento, mientras se espera una resolución sobre la devolución del dinero.

Ante la crisis, la directiva cuestionó la información recibida previamente por la gerencia de la entidad bancaria. Diana Mongelós, gerente de la institución, afirmó contar con solvencia y aseguró que nada malo ocurriría con los depósitos. Sin embargo, los hechos han demostrado lo contrario, y la entidad había desestimado las preocupaciones de los bomberos atribuyéndolas a motivos políticos para desestabilizar la situación.

El contexto político actual en Paraguay, marcado por el juicio político que enfrenta el presidente Santiago Peña, añade complejidad al escenario. Peña fue quien realizó las tratativas originales para vincular a la entidad bancaria con la campaña de la colecta nacional. Los bomberos voluntarios se encuentran ahora en una posición vulnerable, dependiendo de procesos administrativos inciertos para recuperar los recursos necesarios para salvar vidas y proteger infraestructura.