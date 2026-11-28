El FMI ajustó a la baja sus proyecciones económicas para Argentina, situando el crecimiento en 2,1% para 2026, muy por debajo del promedio regional y mundial.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI) ha confirmado oficialmente su revisión a la baja de las perspectivas económicas para Argentina, estableciendo una tasa de crecimiento proyectada del 2,1% para el año 2026. Esta cifra refleja una desaceleración significativa y un deterioro en el rango competitivo de la nación en el escenario macroeconómico global, marcando un punto de inflexión en las expectativas de desarrollo a mediano plazo.

Desplazamiento en el ranking global económico

Este ajuste coloca a Argentina en el puesto 127 de una lista que abarca 191 economías analizadas por el organismo, reflejando una marcada desaceleración respecto de las expectativas que existían anteriormente sobre el desempeño del país. La proyección del 2,1% resulta inferior al crecimiento promedio mundial, que el FMI estima en 3,1%, y se sitúa muy por debajo de otros países de la región que muestran mayor dinamismo.

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La posición contrasta drásticamente con la de economías vecinas como Paraguay, que proyecta una expansión del 4,5%, o Perú, que mantiene un estimado del 3%. Esta diferencia de puntos porcentuales subraya la brecha competitiva que Argentina debe abordar para repositionarse favorablemente dentro del contexto económico latinoamericano y global en los próximos años.

Factores de la corrección de las estimaciones

La reducción de las estimaciones para el país desde el 3,5% previsto inicialmente hasta el actual 2,1% constituye una corrección de 1,4 puntos porcentuales, un ajuste cuantitativo notable que requiere ser contextualizado por sus causas estructurales y coyunturales. Según explicó la subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo, Petya Koeva Brooks, la decisión respondió a una actividad económica más débil de la esperada durante los primeros tres trimestres del año.

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Además de la ralentización inicial, Petya Koeva Brooks señaló que una demanda interna moderada y condiciones financieras que continúan siendo restrictivas han sido determinantes en esta nueva valoración. El organismo monitoreó de cerca el Estimator Mensual de Actividad Económica (EMAE), cuyos datos oficiales reflejan las dificultades que atraviesa la actividad productiva y comercial, validando así la necesidad de recalcular las proyecciones de largo plazo.

Presión política sobre el gobierno nacional

El anuncio oficial del FMI fue recibido con una interpretación crítica hacia la gestión económica actual, describiéndose como un ajuste implacable dirigido a la administración liderada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta valoración del FMI fue impiadosa con el ajuste de Javier Milei y Luis Caputo, sugiriendo que la rigidez de las políticas implementadas podría estar frenando el potencial de crecimiento esperado.

Esta postura del organismo multilateral cobra mayor relevancia cuando se compara con los analistas relevados por el Banco Central (BCRA), quienes estiman un crecimiento promedio de apenas 0,7% para 2026. La discrepancia entre la proyección del FMI y la de los expertos locales revela un escenario de incertidumbre donde incluso las estimaciones más conservadoras locales no logran coincidir con los objetivos oficiales de recuperación acelerada.

Repercusiones en el sistema financiero local

Mientras el debate macroeconómico se intensifica, los bancos han reforzado el stock de billetes de dólares ante el aumento de los retiros de depósitos, una medida defensiva que evidencia la tensión en la liquidez del sistema. Este comportamiento del sector bancario responde a la necesidad de cubrir la salida de capitales, un fenómeno que acompaña la desaceleración económica proyectada por el FMI para 2026.

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El FMI mantuvo sin cambios sus previsiones para la economía mundial y para América Latina en su informe correspondiente, lo que implica que la baja específica de Argentina no se debe a un deterioro generalizado de la región, sino a factores endógenos nacionales. La combinación de retiros bancarios, condiciones financieras restrictivas y menor actividad económica configura un escenario complejo que definirá la trayectoria del país en el mediano plazo.