FMI insta a América Latina a resistir presiones de control de precios; Argentina apunta a financiamiento con garantías para acceder a mercados

El Fondo Monetario Internacional advierte a la región sobre la necesidad de evitar la contención artificial de precios y enfatiza la importancia de préstamos garantizados para la estrategia de financiamiento de Argentina, buscando reducir spreads y facilitar el acceso a mercados de capitales.

En vísperas de un encuentro crucial entre el Ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, el organismo multilateral ha compartido un análisis detallado sobre la situación económica de América Latina , con un enfoque particular en Argentina . Nigel Chalk, economista del FMI , dirigió un mensaje directo a los responsables de la política fiscal en la región, instándolos a resistir la tentación de intervenir en los precios de bienes esenciales como alimentos y energía. Esta advertencia subraya la preocupación del Fondo por las presiones inflacionarias y la necesidad de políticas monetarias y fiscales prudentes para lograr la estabilidad macroeconómica.

El FMI reiteró su postura a favor de la reorientación de los subsidios, abogando por una focalización precisa en los sectores más vulnerables de la población en lugar de subsidios generalizados que distorsionan los mercados y gravan las finanzas públicas. En lo que respecta específicamente a Argentina, las declaraciones de Luis Cubeddu, Vicedirector del Departamento para América Latina del FMI, arrojan luz sobre la estrategia de financiamiento del país para el presente año. Cubeddu destacó la importancia fundamental de los préstamos provenientes de bancos comerciales, los cuales están respaldados por garantías de instituciones financieras de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el funcionario, este tipo de financiamiento es un pilar esencial para la ejecución del programa económico argentino en 2024. La movilización de estos recursos, combinada con la implementación rigurosa de las políticas acordadas y una estrategia efectiva para aumentar las reservas internacionales, es vista por el FMI como el camino a seguir para lograr una reducción de los diferenciales de riesgo país (spreads) y, a mediano y largo plazo, facilitar un acceso más fluido y sostenible a los mercados de capitales internacionales. Estas declaraciones fueron realizadas en Washington DC, en respuesta a consultas del medio económico El Cronista, y reflejan la evaluación del Fondo sobre los avances y los desafíos que enfrenta Argentina en su camino hacia la estabilización y el crecimiento.

La estrategia de financiamiento de Argentina se presenta como un delicado equilibrio entre la disciplina fiscal, la atracción de inversión privada y el apoyo de organismos multilaterales. La dependencia de préstamos garantizados, si bien representa un salvavidas crucial en el corto plazo, no resuelve por sí sola los problemas estructurales de la economía. La sostenibilidad de esta estrategia radicará en la capacidad del gobierno para generar confianza en los mercados, demostrar un compromiso firme con la consolidación fiscal y la desinflación, y al mismo tiempo, promover un entorno propicio para la inversión productiva.

La acumulación de reservas, un objetivo clave, no solo fortalece la posición externa del país, sino que también es un indicador de la solidez de las políticas macroeconómicas. El desafío para Argentina será traducir estos esfuerzos en una mejora tangible en la calidad de vida de sus ciudadanos, reduciendo la inflación, impulsando el empleo y sentando las bases para un crecimiento económico sostenido y equitativo. El camino es complejo y la coyuntura global, marcada por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, añade capas adicionales de dificultad a la ya intrincada tarea de la recuperación económica.





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FMI Argentina América Latina Política Fiscal Financiamiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más deuda: el FMI le dará a Milei otros 1000 millones de dólares

El staff del Fondo Monetario Internacional llegó a un nuevo acuerdo con el gobierno argentina. Luis Caputo consiguió en Washington los fondos que fue a buscar pero tuvo que hablar con Kristalina Georgieva sobre la suba de la inflación.



Read more »

¿Qué hay detrás del nuevo desembolso del FMI?El organismo habilitó un giro de 1.000 millones de dólares pese a desvíos en reservas y creciente inflación. Qué evaluó, qué flexibilizó y qué riesgos abre para la credibilidad del programa.

Read more »

Dólar Desciende Tras Desembolso del FMI y Aumenta Optimismo en Mercados FinancierosEl nuevo desembolso de u$s1.000 millones del FMI, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó una baja en el dólar local, alejándolo del techo de la banda cambiaria y generando optimismo entre inversores. A pesar de la persistente volatilidad y la presión sobre acciones argentinas, el mercado observa una mayor oferta de divisas que permite al Banco Central reforzar reservas. Los dólares financieros operan por encima del oficial, mientras que el blue se mantiene estable. El mercado también ajusta expectativas cambiarias para 2026, influenciado por la inflación y el acuerdo con el FMI. Acciones locales caen, pero bonos muestran leve crecimiento.

Read more »

Argentina y el FMI: Flexibilidad en medio de crisis globalEl Fondo Monetario Internacional muestra una mayor comprensión hacia Argentina en su última revisión, adaptando metas de reservas y superávit fiscal ante el contexto global de crisis. La relación se describe como 'soñada', con objetivos más alcanzables y menor presión sobre la salida a mercados de deuda.

Read more »

Argentina busca fondos para deuda con organismos internacionales tras luz verde del FMITras la aprobación técnica de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, el Gobierno argentino negocia con organismos internacionales y bancos privados para obtener un préstamo de US$2000 millones que permita cubrir vencimientos de deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, participa de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial para destrabar este financiamiento con tasas de interés más favorables que las del mercado internacional.

Read more »

Los datos que explican por qué un tercio en América Latina toleraría un gobierno autoritarioHay una forma simple de leer los datos sobre democracia en América Latina: ver que las mayorías la prefieren y concluir que el sistema está bien. Hay una forma más completa: ver qué pasa por debajo de ese número y preguntarse cuánto aguanta.

Read more »