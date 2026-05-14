FMI confirma revisión de metas del programa financiero argentino y desembolsos de US$ 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que su directorio discutirá la próxima semana la revisión de metas del programa financiero argentino, lo que permitirá un desembolsado de US$ 1.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central. La vocera del FMI, Julie Kozack, confirmó este jueves que la reunión del directorio tendrá lugar la próxima semana sin especificar el día y señaló que una vez aprobado el programa, podrá realizarse un desembolso de 1.000 millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) anunció que su directorio discutirá la próxima semana la revisión de metas del programa financiero argentino , lo que permitirá un desembolsado de US$ 1.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central .

La vocera del FMI, Julie Kozack, confirmó este jueves que la reunión del directorio tendrá lugar la próxima semana sin especificar el día y señaló que una vez aprobado el programa, podrá realizarse un desembolso de 1.000 millones de dólares. Según explicó, las conversaciones para alcanzar el acuerdo técnico con la Argentina estuvieron enfocadas en "políticas para equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento".

En ese sentido, el programa apunta a "apoyar un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capital". Kozack también destacó que "el plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes" y aseguró que "el impulso reformista ha ganado fuerza más recientemente".

Como muestra de ello, remarcó que la Argentina "fue recientemente mejorada por una agencia de crédito" en referencia a la suba de calificación de la deuda soberana de Fitch, algo que según indicó contribuyó a "la reducción adicional de los spreads (riesgo país) en Argentina". El riesgo país argentino volvió a la zona de los 500 puntos, algo que para el Gobierno no es suficiente para volver a Wall Street y buscar financiamiento en dólares.

En materia fiscal, la portavoz del organismo afirmó que el Gobierno mostró "un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de déficit cero" una política que el Fondo considera "crítica para sustentar la caída de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica en Argentina". Además, resaltó que el país registró "una reducción importante en las tasas de pobreza que ahora están por debajo del 30% un mínimo en siete años".

Hace un mes, el FMI dio a conocer la aprobación a nivel de staff técnico de la segunda revisión de metas del acuerdo que comenzó en abril del 2025. El paso siguiente es el que tendrá lugar la semana que viene en el board.

En ese momento, el organismo destacó las recientes reformas y la acumulación de reservas que se viene acelerando este año: "El impulso político se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crítica así como refinamientos en el marco monetario y de divisas que han llevado a una incipiente acumulación de colchones de reservas mejorando la capacidad de Argentina para gestionar los shocks" dijo el FMI en un comunicado. En el plano fiscal, el déficit cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa en línea con un superávit primario del 14% del PBI este año y respaldado por un control del gasto 'riguroso y continuo'.

Por otra parte, el Fondo plantea que se seguirá fortaleciendo la política monetaria con 'medidas preventivas' para contener la volatilidad de las tasas de interés y 'mejorar' su transmisión y la asignación de crédito. En cuanto al frente externo, se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos US$ 8.000 millones en 2026 mediante 'financiamiento' en dólares y las compras de divisas por al menos US$ 10.000 millones este año





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