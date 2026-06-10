FMI apunta al Impuesto a las Ganancias: diagnóstico, historia y recomendaciones para Argentina

El Fondo Monetario Internacional señala que el sistema tributario argentino es complejo y distorsivo, y recomienda ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para que alcance al 20% de los trabajadores formales, frente al 8,2% actual. Se analiza la evolución del tributo desde 2020 y los ajustes necesarios.

El sistema tributario argentino acumula décadas de parches y el Fondo Monetario Internacional lo señala con claridad en el Staff Report correspondiente a la Segunda Revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, publicado en mayo de 2026.

Allí, el organismo define el sistema como complejo, altamente distorsivo e inestable. Argentina tiene más de 155 tributos vigentes, pero unos pocos concentran el 80% de la recaudación. Frente a este diagnóstico, la reforma tributaria se convirtió en uno de los compromisos formales del acuerdo.

El gobierno se obligó a desarrollar y presentar una propuesta antes de fines de diciembre de 2026, con el objetivo de racionalizar el sistema y generar espacio fiscal para reducir los impuestos que más frenan la actividad económica. Un número clave explica por qué el FMI apunta específicamente al impuesto a las ganancias de personas físicas: Argentina recauda por ese concepto apenas el 1,8% del PBI.

En el ranking regional, el país se ubica entre los niveles más bajos, junto con Paraguay y Bolivia. Esto contrasta con el promedio de la OCDE y de países vecinos. El impuesto a las ganancias tiene una característica que lo distingue de otros tributos: su impacto varía enormemente según el salario y la situación familiar.

Para entender qué implicaría una reducción del mínimo no imponible destinada a llevar al 20% la proporción de trabajadores formales alcanzados por el tributo, conviene observar tres perfiles concretos construidos a partir de los datos del mercado laboral registrado. La historia del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría muestra altibajos. En diciembre de 2020 alcanzó su máximo histórico con 2.425.880 trabajadores en relación de dependencia tributando el impuesto.

Hacia principios de 2023, el número había caído a algo más de un millón, pero el impuesto seguía siendo relevante. Sin embargo, en agosto de 2023, en plena campaña electoral, el entonces ministro de Economía Sergio Massa eliminó el impuesto para la mayoría de los asalariados. De 715.000 contribuyentes en agosto, el padrón se desplomó a entre 123.000 y 129.000 personas hacia noviembre y diciembre de ese año, reduciendo el impuesto a menos del 1% de los trabajadores formales.

La gestión de Javier Milei revirtió parcialmente la medida. Desde enero de 2024 el número de contribuyentes comenzó a recuperarse: 187.054 en enero, 737.584 en octubre, y a marzo de 2026 el padrón llegó a 1.055.431 trabajadores, el 8,2% del total de asalariados privados registrados. A pesar de la recuperación, ese nivel está lejos de los estándares históricos y más lejos aún de lo que el FMI considera adecuado.

El piso salarial de ingreso al impuesto se ubica hoy en torno a los 3.000.000 de pesos para un trabajador soltero, equivalente a aproximadamente 1,7 veces el RIPTE de febrero de 2026 y a unas 8,5 veces el salario mínimo vigente. Para una familia tipo con cónyuge y dos hijos, ese umbral sube a 4.000.000 de pesos brutos.

Estos valores quedan por encima del salario de la mayoría de los trabajadores formales, lo que explica que la base siga siendo estrecha. La recomendación del FMI es concreta: el impuesto debe alcanzar al menos al 20% de los trabajadores formales. Hoy tributa el 8,2%. Cerrar esa brecha implica incorporar al padrón a aproximadamente 1.515.000 trabajadores adicionales.

Para que el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto, el umbral de ingreso debería reducirse de manera significativa. A partir de la distribución salarial observada en el empleo privado registrado, el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin deducciones adicionales debería ubicarse en torno a los 2.250.000 de pesos, frente a los aproximadamente 3.000.000 que rigen actualmente.

La reducción, cercana al 25%, ampliaría sustancialmente la base de contribuyentes: dejarían de estar alcanzados únicamente los salarios más altos y comenzarían a incorporarse trabajadores ubicados en la franja superior de la distribución salarial. La distribución de salarios del sector privado registrado ilustra por qué la base actual es tan estrecha. La remuneración mediana en febrero de 2026 fue de 1.570.000 pesos -la mitad de los trabajadores gana menos que eso-. El promedio fue de 2.110.047 pesos.

El piso de ingreso al impuesto para un soltero, fijado hoy en 3.000.000 de pesos, queda por encima del 80% de los trabajadores formales. Dicho de otro modo: hoy solo tributa quien está en el decil más alto de la distribución salarial. El FMI insiste en que un impuesto a las ganancias más amplio es necesario para reducir la dependencia de impuestos más distorsivos y regresivos, como los que gravan el consumo y la producción





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