Flybondi Conecta Córdoba y Jujuy con Nueva Ruta Interprovincial

La aerolínea low-cost Flybondi lanza una nueva ruta que conecta Córdoba y Jujuy, impulsando la conectividad regional y ofreciendo tarifas accesibles. La nueva CEO de la compañía, Paz Lovisolo, destaca la importancia estratégica de la expansión, en un contexto de inversión millonaria y crecimiento de la flota.

Flybondi , la aerolínea de bajo costo, ha agregado una nueva ruta interprovincial a su oferta aérea, conectando Córdoba con Jujuy . Esta nueva conexión directa busca fortalecer la conectividad entre provincias, evitando la necesidad de transitar por Buenos Aires, lo que representa una alternativa más rápida y conveniente para los pasajeros. Javier Soto, gerente Sr.

Comercial de Flybondi, destacó la importancia de esta iniciativa: Esta nueva opción no solo amplía la conectividad, sino que también es una oportunidad para que más personas puedan viajar y descubrir nuevos lugares, con tarifas accesibles. El primer vuelo tuvo muy buena ocupación y recepción por parte del público. La inclusión de esta ruta se alinea con la estrategia de Flybondi de expandir su red y ofrecer opciones de viaje más amplias y accesibles a sus clientes.\La nueva ruta Córdoba-Jujuy operará con tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados. Los pasajes ya están disponibles para su compra, con precios a partir de $49.410 por tramo, lo que convierte esta opción en una alternativa atractiva para aquellos que buscan viajar entre estas dos provincias. Paz Lovisolo, la nueva CEO de Flybondi, quien asumió el cargo el 2 de febrero tras la reconfiguración del management debido a la entrada del fondo COC Global Enterprise como accionista mayoritario, enfatizó el valor estratégico de esta nueva ruta: Jujuy viene impulsando una agenda muy activa de desarrollo, con una mirada puesta en ampliar su conectividad con la región. Y Córdoba continúa consolidándose como un hub estratégico dentro de la red argentina. Este anuncio se produce en un momento clave para la aerolínea, en medio de una fase de expansión y con miras a consolidar su presencia en el mercado aéreo argentino y latinoamericano.\El anuncio de la nueva ruta se enmarca en una etapa de crecimiento estratégico para Flybondi. A principios de este año, la compañía anunció una inversión estimada en 1.700 millones de dólares para ampliar su flota, con el objetivo de llegar a nuevos destinos en América Latina y el Caribe. Actualmente, Flybondi opera con una flota de 15 aeronaves, compuesta por trece Boeing 737-800 NG con capacidad para 189 asientos, bajo la modalidad de dry lease. Además, cuenta con otro equipo del mismo modelo y un Airbus A320, que puede transportar hasta 180 pasajeros y que se incorporó bajo un esquema ACMI. La compañía sirve a una amplia red de destinos domésticos, incluyendo Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate. Esta nueva ruta es un paso más en la consolidación de Flybondi como una opción de transporte aéreo accesible y en constante crecimiento, adaptándose a las necesidades del mercado y ofreciendo más opciones a los viajeros





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