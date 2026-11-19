La serie independiente 'Mejor quemarse', creada por Sebastián Tornamira, llega a la plataforma Flow. Conoce los detalles de esta producción que combina humor y duelo.

La plataforma digital Flow ha incorporado oficialmente al catálogo de su contenido la serie independiente titulada Mejor quemarse. Esta producción destaca por haber completado un recorrido exitoso tanto en festivales especializados como en competencias internacionales antes de llegar a este medio de difusión masiva. El creador, actor y guionista Sebastián Tornamira ha revelado detalles clave sobre la génesis y producción de esta obra que busca conectar con una audiencia más amplia.

Trama de amistad, duelo y deudas pendientes

La narrativa central de Mejor quemarse relata la historia de tres amigos que deciden reunirse después de un largo periodo de ausencia. Su objetivo principal es cumplir una lista de pendientes que les dejó una amiga fallecida recientemente. La estructura de la serie se compone de cinco capítulos con una duración aproximada de diez minutos cada uno.

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La trama combina elementos de amistad profunda, duelo procesual y humor para explorar las deudas emocionales que todos generamos con nosotros mismos tarde o temprano. Esta mezcla de géneros busca reflejar las complejidades de las relaciones humanas y la forma en que el tiempo transforma nuestras prioridades y conexiones personales.

Recorrido internacional y expectativas superadas

Desde que los creadores comenzaron a escribir los guiones, la ficción experimentó un crecimiento que superó ampliamente sus propias expectativas iniciales. En sus inicios, el equipo consideraba subir simplemente el material a plataformas digitales con bajas ambiciones de alcance. Sin embargo, dos años después de aquellos reconocimientos internacionales, la serie ahora cuenta con la posibilidad de llegar a un público mucho más extenso a través de Flow.

Sebastián Tornamira reconoce que este estreno representa una oportunidad especialmente significativa para acercar una historia independiente, creada y realizada con recursos propios, a espectadores que quizás todavía no conocen su trabajo. La decisión de incluir esta serie en el catálogo de Flow marca un punto de inflexión en la visibilidad de proyectos audiovisuales argentinos de bajo presupuesto pero alta calidad artística.

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Obstáculos de producción y presupuesto ajustado

Aunque el recorrido de la ficción superó las expectativas de sus creadores, llegar a concretarse implicó sortear una serie de obstáculos logísticos y financieros. Inicialmente, los productores advirtieron que la idea que tenían en mente era demasiado costosa para ser concretada en su forma original. Como respuesta, decidieron cambiar de rumbo y ajustar el guion para adaptarlo a sus recursos disponibles.

Tenían la necesidad imperante de hacer algo juntos, y Sebastián además quería darse a conocer como actor, guionista y productor. No contaba con otras herramientas, contactos establecidos ni representante profesional. Solo contaba con sus amigos y consigo mismo. Justo había filmado una publicidad y tenía algunos ahorros; Laura, quien también participó activamente, se encontraba en una situación similar. Una vez que terminaron con el guion, empezaron inmediatamente con la preproducción.

Inspiración personal y decisiones creativas

Sobre la idea que dio forma a este nuevo proyecto, Sebastián comenta que su naturaleza escorpiana hace que todo lo que escribe y le interesa contar esté atravesado por temas de separación o muerte. Estos son temas que siempre tiene muy presentes en su vida personal. En el momento en que decidió cambiar de historia y ponerse a escribir, no sabía bien cómo le atravesaba la historia a nivel personal.

Posteriormente, al charlar con su familia, se dio cuenta de que había puesto parte de su historia y de la gente que quiere y que le rodea ahí. Una de las escenas, por ejemplo, transcurre en una cancha de fútbol, donde los protagonistas arrojan las cenizas de su amiga fallecida. Al verla, su hermana le recordó que, cuando murió su abuelo, parte de su familia había hecho exactamente lo mismo con sus cenizas.

Sebastián admite que no se acordaba de eso y que claramente estaba guardado en algún lado, en el subconsciente. Fue muy loco darse cuenta, y le pasó con un montón de secuencias de la serie. Esta conexión personal añade una capa de autenticidad y profundidad emocional a la narrativa, permitiendo que el público sienta la realidad detrás de las situaciones representadas.

Contexto de la industria audiovisual argentina

Mejor quemarse propone una historia con protagonistas que no necesariamente tienen rostros familiares para el público general. Está escrita por autores que construyeron su propio camino y es dirigida por una realizadora que encontró en un proyecto independiente la posibilidad de desarrollar una mirada personal. Para el equipo, es especialmente valioso que una producción como esta encuentre su lugar en una plataforma de alcance masivo como Flow.

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Hay algo muy particular en la historia y en la manera de contarla. Está hecha por gente nueva, con caras nuevas, con otra mirada. Esta reflexión se extiende inevitablemente al contexto de producción audiovisual argentino. En un escenario de retracción del financiamiento público y de dificultades para sostener proyectos independientes, el desafío de hacer ficción se vuelve cada vez más complejo.

Los argentinos somos unos guerreros, afirma el autor, destacando la necesidad de seguir contando historias y de defender el arte y nuestra cultura. Somos especialistas en hacer con lo que haya. Aunque reconoce que es tristísimo trabajar en un contexto de recortes y desfinanciamiento, también encuentra algo revelador en la persistencia de quienes aún así siguen creando.

El baño como solución estética y financiera

La serie ilustra claramente esa distancia entre las condiciones de producción restrictivas y el resultado artístico logrado. El primer capítulo de la serie transcurre íntegramente en un baño. La decisión, que para los realizadores había sido una solución concreta ante la falta de presupuesto, fue interpretada por parte del público internacional como una elección estética original y transgresora.

Sebastián y Laura se reían cuando los espectadores alababan la decisión artística de filmar todo en un baño. Si supieran que filmamos todo en un baño porque no teníamos plata, comenta con ironía. Ellos lo veían como una decisión artística, y nosotros habíamos pensado que todo tenía que pasar ahí porque no podíamos pagar otra locación. Esta anécdota subraya la creatividad y la ingeniosidad necesarias para producir contenido de calidad en condiciones adversas.

La llegada de Mejor quemarse a Flow también marca la primera experiencia de Sebastián Tornamira detrás de la cámara como director. Esta nueva faceta profesional demuestra su versatilidad y su capacidad para liderar proyectos completos. La plataforma Flow, dedicada a las ficciones en formato vertical, parece haber encontrado en esta serie un contenido alineado con su visión de ofrecer narrativas frescas y experimentales a su audiencia.

El éxito de esta incursión en plataformas digitales podría abrir nuevas puertas para otros creadores independientes argentinos. Al demostrar que es posible alcanzar reconocimiento internacional y luego un alcance masivo nacional, la serie sirve como un modelo de resiliencia y adaptación. La industria podría observar con atención cómo los recursos limitados pueden transformarse en virtudes narrativas, inspirando a futuras generaciones de cineastas y guionistas.

En conclusión, la incorporación de Mejor quemarse al catálogo de Flow no solo enriquece la oferta de contenido de la plataforma, sino que también valida el esfuerzo de los creadores independientes. La serie se erige como un testimonio de la creatividad argentina frente a la adversidad financiera. Su historia de amistad, duelo y resiliencia resonará sin duda con muchos espectadores que buscan narrativas auténticas y bien construidas.