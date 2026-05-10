La historia de Florentino Ameghino, un destacado naturalista argentino, y su influencia en la vida de Raúl Flores, un niño fascina­do por la ciencia, que más tarde se convertiría en un reconocido doctor en Ciencias Naturales.

En el año 1908, la Argentina vivía un período de despertar nacional. En Lanús, un pueblito cercano a Buenos Aires, dos hombres de unos cincuenta años de edad, uno de ellos el dueño de una modesta casa de barrio y el otro un destacado naturalista, conversaban bajo la sombra de un parral.

El visitante, Florentino Ameghino, una de las figuras más eminentes en el campo de las Ciencias Naturales de la Argentina, se distinguía por su pasión infinita por la investigación y el estudio. Fue profesor universitario y destacó en disciplinas como la Geología, Paleontología y Antropología. Ambos amigos solían pasear por las calles arboladas de Lanús, observando con inteligencia y curiosidad cada detalle del entorno.

A menudo, los acompañaba Raúl, el hijo del dueño de casa, un niño de once años con una mente lúcida y despejada. Raúl escuchaba atentamente las conversaciones entre Ameghino y su padre, fascinado por la sabiduría y el mundo especial en el que se adentraron. El investigador, al notar el interés del niño por la naturaleza, comenzó a guiarlo, enseñándole lecciones valiosas como: “El hombre vulgar solo se preocupa de pasar el tiempo, el hombre de talento, de aprovecharlo.

Sé constante: observa cómo el agua blanda horada la piedra más dura. Cultiva la amistad con la naturaleza, encontrarás placer en todo si sabes saborearlo”. Ameghino falleció en La Plata en 1911, a los 57 años de edad.

Sin embargo, Raúl ya sentía que su destino estaba marcado. A los 23 años, completó sus estudios y se recibió de Doctor en Ciencias Naturales. Transformado en el Dr. Raúl Flores, continuó investigando, aprendiendo y enseñando, recordando siempre las palabras de su mentor. Con profunda admiración, Flores repetía a sus alumnos una cita de Ameghino: “Cambiaré de opinión cuantas veces sea necesario si adquiero nuevos conocimientos.

El día que mi cerebro ya no sea apto para estos cambios, dejaré de pensar. Lamento a quienes, tras adquirir una idea, no pueden abandonarla jamás”. Antes de morir, a los 83 años, Flores colocó en su casa ubicada en la calle Las Piedras de Lanús una placa que decía: “Aquí Florentino Ameghino sembró una luz. El tiempo no logró apagarla”.

Finalmente, Ameghino dejó un legado invaluable no solo a su ciudad y patria, sino a la humanidad entera, sembrando en Raúl Flores y en muchos otros una pasión eterna. Su legado y aforismos perduran como símbolo de una vida dedicada a inspirar y despertar inquietudes, como bien lo refleja la frase: “Sembremos, que en algún lugar nos bendecirá la lluvia”





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Florentino Ameghino Cien­Cias Naturales Pasión Por La Investiga­Ción Raúl Flores Legado Cultural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este sábado en el Estadio Diego Armando Maradona por los octavos de final del Torneo Apertura 2026Descripción del evento deportivo, incluyendo los equipos que se enfrentarán y la fecha y hora.

Read more »

Argentinos Juniors vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario y canal de TVEl Bicho y el Granate se enfrenta en un encuentro que promete intensidad y emociones en La Paternal.

Read more »

Argentinos Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivoDesde las 21:30 de este sábado, el Bicho recibe al Granate por un lugar en los cuartos de final del torneo. Conocé todos los detalles.

Read more »

Argentinos Juniors se impone ante Lanús en un duelo de posesionesEl Bicho logró la victoria gracias a un gol de cabeza, superando a un Lanús que dependió excesivamente de Marcelino Moreno durante todo el encuentro.

Read more »