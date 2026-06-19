La conductora de un canal de streaming se disculpó públicamente por el error y aseguró que no fue una decisión consciente.

Florencia Peña se disculpa por la fake news sobre la muerte del papá de Messi. La conductora de un canal de streaming aseguró que cometió un error al anunciar la noticia en vivo.

Peña explicó que se sintió presionada por sus productores para seguir con la entrevista, y que confió en la información que le estaban proporcionando. La conductora se disculpó públicamente por el error y aseguró que no fue una decisión consciente. Peña también habló sobre sus sensaciones en ese momento, diciendo que no tuvo registro de lo que pasó y que se sintió devastada por el escándalo.

La fake news se refirió a la muerte del papá de Messi, que no había ocurrido en realidad. La conductora aseguró que no quería ser insensible y que confió en la información que le estaban proporcionando. Peña también habló sobre la importancia de la verificación de la información y la necesidad de ser responsable con la información que se transmite. La conductora aseguró que aprenderá de este error y que se esforzará por ser más cuidadosa en el futuro.

La fake news generó un gran escándalo en la comunidad de la televisión y la conductora se disculpó públicamente por el error. La conductora aseguró que no fue una decisión consciente y que se sintió presionada por sus productores para seguir con la entrevista. La conductora también habló sobre la importancia de la verificación de la información y la necesidad de ser responsable con la información que se transmite.

La conductora aseguró que aprenderá de este error y que se esforzará por ser más cuidadosa en el futuro. La fake news generó un gran escándalo en la comunidad de la televisión y la conductora se disculpó públicamente por el error. La conductora aseguró que no fue una decisión consciente y que se sintió presionada por sus productores para seguir con la entrevista.

La conductora también habló sobre la importancia de la verificación de la información y la necesidad de ser responsable con la información que se transmite. La conductora aseguró que aprenderá de este error y que se esforzará por ser más cuidadosa en el futuro





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