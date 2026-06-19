Florencia Peña se disculpa por difundir información falsa sobre la salud de Jorge Messi

La conductora argentina reconoció haber cometido un error al transmitsir un rumor sin verificar sobre el padre de Lionel Messi, lo que generó una ola de críticas y una respuesta oficial de la familia Messi.

En un reciente episodio que ha captado la atención de los medios y las redes sociales en Argentina, la conductora y actriz Florencia Peña se vio involucrada en una controversia tras difundir información falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi , padre del futbolista Lionel Messi .

Todo comenzó cuando, durante una transmisión en vivo, Peña recibió una noticia de su productora que interpretó como un rumor confirmado sobre la salud de Messi padre, y lo comentó al aire sin verificar. Minutos después, la familia Messi emitió un comunicado oficial desmintiendo esa versión y aclarando que, si bien Jorge Messi sí enfrenta un problema de salud delicado, se encuentra bajo seguimiento médico estable dentro del cuadro que presenta.

La familia también repudió "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos de algunas personas" por haber propagado versiones y especulaciones. Ante la ráfaga de críticas que se desató en su contra, Florencia Peña salió a pedir disculpas públicas en su programa. Visiblemente emocionada y con lágrimas, reconoció que cometió un error al no verificar la información, explicando que en el momento pensó que todos estaban hablando de algo duro y difícil, y que ella no estaba conectada a sus dispositivos.

Subrayó que no tenía intención de dañar y que siempre da la cara. Además, expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que internamente sabe cómo sucedieron las cosas. Su hijo, Otero, también se pronunció sobre la situación, defendiendo a su madre y contando el malestar que ella experimentó tras el revés mediático.

Dijo que su madre quedó muy afectada por la avalancha de críticas, preguntándose por qué le pasaba eso en un momento en que su vida profesional y personal va tan bien, haciendo teatro con éxito. Otero destacó que no entiende los ataques, recalcando que la política no tiene nada que ver y que lo único que quiere es que su madre tenga tranquilidad. Concluyó expresando que nadie merece pasar por algo así.

Este incidente pone sobre la mesa los desafíos de la inmediatez en los medios, la responsabilidad al manejar rumores y el impacto que pueden tener las declaraciones sin verificar en la vida privada de las personas, especialmente cuando se trata de temas de salud sensibles. La disculpa de Peña, aunque tardía, refleja un reconocimiento público del error, pero la polémica ya había escalado intensamente en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la ética periodística y la figura de la conductora





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