Florencia Peña se disculpa por difundir falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi y abandona Luzu TV

La actriz argentina Florencia Peña admitió su error al difundir información no verificada sobre la familia de Lionel Messi en vivo, lo que desencadenó su salida de Luzu TV. En una emotiva entrevista, pidió disculpas públicas, negó conflictos personales con Nicolás Occhiato y detalló cómo ocurrió el malentendido que perjudicó tanto a ella como al equipo de producción.

La actriz Florencia Peña se disculpó públicamente tras haber difundido información falsa sobre el padre de Lionel Messi en el programa de Luzu TV. Durante una entrevista en otro medio, reconoció que no estaba bien informada y que actuó de manera imprudente, lo que provocó su salida del ciclo.

Afirmó que nunca fue su intención dañar a Messi ni a su familia y pidió perdón de manera sincera. Peña detalló que la noticia le fue transmitida por su productora en vivo, y ella, creyendo que era un tema delicado y sin verificar, lo comentó. Subrayó que no busca justificarse, asume su error y lamenta profundamente lo ocurrido.

Respecto a los rumores de un tenso cruce telefónico con Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, lo desmintió; explicó que hubo una conversación entre los tres (Occhiato, Guido y ella) y que la decisión de renunciar fue de común acuerdo. Aclaró que aún no habló con Occhiato personalmente, pero entiende que era lo mejor. Confirmó que esta noche cumplirá con su función teatral en la calle Corrientes.

Además, reveló que Marley, quien conducía un programa con ella antes del Mundial, la apoyó en su decisión. Peña también mencionó que todo el panel de producción fue despedido y que ella pidió que no los echaran, pero la situación la excedió.

Finalmente, aseguró que hablará más adelante cuando se sienta mejor. El escándalo generó repercusión internacional y repudio hacia la actriz por la falsanoticia vinculada a la familia Messi durante el contexto del Mundial





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