Florencia Peña renuncia a Luzu TV tras difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi

La conductora de Luzu TV, Florencia Peña, se disculpó y abandonó el canal después de publicar una noticia no verificada sobre la salud de Jorge Messi, lo que provocó la intervención del fundador Nico Occhiato y un comunicado oficial de la familia del futbolista.

En el último programa de "El Show del Verano" transmitido por el canal de streaming Luzu TV, la actriz y conductora Florencia Peña difundió información errónea acerca de la salud del padre de Lionel Messi , Jorge Messi.

Según el relato de la propia Peña, la noticia le fue entregada por el equipo de producción bajo la premisa de una supuesta verificación interna, aunque ella no disponía de ningún medio para corroborarla en el momento de la emisión. La información, presentada como un rumor de última hora, provocó una oleada de consternación entre los televidentes y rápidamente se propagó en redes sociales, generando un intenso debate sobre la responsabilidad periodística y la verificación de datos en vivo.

Ante la creciente polémica, el fundador y productor de Luzu TV, Nico Occhiato, utilizó sus plataformas digitales para manifestar su desacuerdo con la forma en que se manejó la situación. En un primer comunicado, Occhiato expresó que el error cometido por Peña era "inadmisible" y que no representaba los valores ni la línea editorial del canal.

Días después, emitió un segundo mensaje oficial en el que lamentó profundamente lo ocurrido y anunció la desvinculación de todos los responsables involucrados, incluida la renuncia de Florencia Peña, quien decidió dar un paso al costado para evitar mayores repercusiones al canal. Occhiato subrayó que la difusión de información sensible sin la debida verificación previa es contraria a los principios de Luzu TV y que se tomarán medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

Posteriormente, la familia Messi emitió un comunicado aclarando el estado de salud de Jorge Messi. Señalaron que el señor Messi se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable, y que cualquier dato que no provenga directamente de la familia o de canales oficiales carece de veracidad.

En respuesta a la controversia, Florencia Peña acudió a su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas públicas, admitiendo que había confiado en la información suministrada por el programa y asumiendo su responsabilidad en el error. En sus palabras, expresó "estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor" y confirmó su decisión de retirarse de Luzu TV.

La situación ha puesto de relieve la importancia de la verificación de fuentes y el impacto que una fake news puede tener tanto en la reputación de los medios como en la vida personal de los involucrados





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