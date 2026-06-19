Florencia Peña habla del escándalo por fake news en Luzu TV y revela diferencias con Nicolás Occhiato en la resolución del conflicto

La actriz Florencia Peña rompió el silencio tras su despido de Luzu TV y detalló cómo fue el diálogo con el conductor Nicolás Occhiato después de la difusión de una noticia falsa. Peña admitió diferencias en la forma de manejar la crisis, criticó la decisión tajante de despedirla y contrastó su estilo más afectivo con la postura dura del canal. Occhiato, por su parte, defendió la medida como necesaria ante la gravedad del error. El caso generó un intenso debate sobre gestión de crisis en los medios y el futuro del proyecto.

La actriz Florencia Peña se refirió públicamente al escándalo generado por la difusión de una noticia falsa en el canal Luzu TV, donde ella trabajaba.

En sus declaraciones, detalló cómo se desarrolló el diálogo con el conductor y máximo responsable del proyecto, Nicolás Occhiato, tras el incidente, y expresó diferencias significativas en la forma en que se resolvió el conflicto. Según su relato, la conversación con Occhiato ocurrió después del episodio, en un ambiente que describió como de cierta serenidad, aunque inevitablemente marcado por la intensa cobertura mediática del caso.

Sin embargo, dejó claro que no estuvo de acuerdo con la decisión final adoptada respecto a su continuidad en el canal, una medida drástica que implicó su salida inmediata.

"Yo hubiera hecho otra cosa", comentó Peña, en clara referencia a la determinación de la dirección del canal de cortar toda relación laboral con ella de manera tajante. "Él pensó que eso estaba bien y bueno. Yo abrazo mucho a mi gente, pero bueno, esa soy yo", agregó, marcando un contraste entre su estilo más afectivo y cercano, frente a la postura más dura y administrativa que se impuso en la conducción del medio.

En su versión, no hubo una ruptura personal con Occhiato, pero sí una evidente disonancia de criterios sobre cómo gestionar una crisis de comunicación de tal magnitud. Mientras tanto, desde el entorno de Luzu TV, Nicolás Occhiato ha sostenido su posición como responsable del proyecto y ha defendido públicamente la decisión tomada, argumentando que se trató de una medida necesaria y urgente ante la gravedad de la información falsa que se difundió al aire, la cual consideró un ataque directo a la credibilidad del canal.

Este episodio ha dejado tras de sí una "estela de ruido interno" y múltiples lecturas cruzadas: por un lado, la imperiosa necesidad de ordenar rápidamente la situación para mitigar el daño reputacional; por el otro, una visión más empática y afectiva del manejo del conflicto, que priorizaba la lealtad y el vínculo humano. En el medio, hubo una charla entre las partes que, si bien existió, no logró alinear completamente todas las miradas ni evitar la resolución drástica que finalmente se consumó.

El caso ha generado un amplio debate en el ámbito mediático y entre los espectadores sobre los límites entre la responsabilidad periodística, la gestión de crisis en las empresas de comunicación y el trato hacia los trabajadores en situaciones de error. Paralelamente, la noticia sobre la salida de Peña se entrelazó con otros eventos de la farándula argentina, como el inesperado mensaje que Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, le envió a Florencia Peña tras su error, un detalle que añadió un capítulo de morbosidad y conexiones personales inesperadas al conflicto principal.

Además, en medio de este revuelo, se filtró la noticia de que la figura mediática Flor Vigna había decidido lanzarse a una plataforma de contenido para adultos, un rumor que rápidamente se viralizó y que, aunque no directamente relacionado con el escándalo de Luzu TV, contribuyó a un clima de constante exposición y polémica en el mundo del espectáculo local. En conjunto, estos elementos pintan un cuadro de la industria televisiva y digital argentina en un momento de alta tensión, donde las fake news no solo afectan la agenda pública, sino que desencadenan consecuencias laborales inmediatas y ponen en jaque las relaciones personales y profesionales dentro de los proyectos.

La discusión sobre si la sanción fue proporcional o excesiva, y sobre si existieron o no intereses ocultos detrás de la rapidez de la decisión, sigue abierta. Peña, por su parte, ha optado por una postura de silencio estratégico tras sus primeras declaraciones, mientras que Occhiato continúa en su rol de conductor y productor, defendiendo su liderazgo y la línea editorial que, en su opinión, era inevitable sostener.

La historia subraya, en última instancia, la fragilidad de la confianza en los medios y el peso cada vez mayor de la información no verificada en la toma de decisiones que cambian carreras y proyectos enteros





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