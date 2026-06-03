Florencia Peña desmiente acusaciones de Laura Ubfal y se refiere a su hijo como 'la cosa más buena y amorosa del mundo'

La actriz Florencia Peña habló en diálogo con TN Show sobre su cruce con la periodista Laura Ubfal y negó haber iniciado acciones legales contra ella. Además, se refirió a la crianza de su hijo Felipe y lamentó los dichos de Laura Ubfal sobre un video en que su hijo cuenta que una compañera suya había sido novia de ‘todo un aula’.

Florencia Peña volvió a hablar sobre las acusaciónes de Laura Ubfal y reveló si tuvieron una charla En diálogo con TN Show, la actriz habló de su cruce con la periodista y enfrentó los rumores que circularon sobre un posible inicio de acciones legales.

Florencia Peña reveló si Laura Ubfal le pidió perdón después de que dijera que está criando un ‘incel’ (Instagram/flor_de_p-captura Telefe)está criando a un incel —término utilizado para describir a hombres que desarrollan resentimiento hacia las mujeres y suelen atribuirles sus frustraciones afectivas o sexuales— en referencia a un video en que su hijo Felipe, de ocho años, cuenta que una compañera suya había sido novia de ‘todo un aula’





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laura Ubfal Florencia Peña Incel Video Hijo Felipe Crianza Laura Ubfal Incel Video Hijo Felipe Crianza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detuvieron a un policía de la Ciudad condenado por haber abusado de una compañera en una comisaría de PalermoEl oficial mayor Facundo Sánchez Aguilar había recibido una pena de 7 años de prisión y la detención fue ordenada después de que la Cámara Nacional de Casación confirmara la sentencia

Read more »

La angustia de Flor Peña al escuchar lo que dijo Laura Ubfal sobre su hijo menor: “Me parece peligroso”Todo ocurrió después de que la periodista cuestionara la participación de Felipe en un streaming.

Read more »

Flor Peña fulminó a Laura Ubfal por criticar la crianza de su hijo a la luz del caso Agostina: “Oportunista”Florencia Peña explotó luego de que Ubfal vinculara un diálogo al aire de Luzu TV entre ella y su hijo con el caso Agostina Vega, la niña asesinada en Córdoba.

Read more »

Así es el living de Florencia Bertotti y Federico Amador: diseño contemporáneo, naturaleza y muchos librosLa pareja apostó por una decoración natural y funcional, con una biblioteca imponente y materiales nobles que invitan a relajarse.

Read more »