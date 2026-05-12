Florencia Peña cuestiona los Premios Martín Fierro y su relación con APTRA y Marley

La actriz Florencia Peña cuestiona las nominaciones a los Premios Martín Fierro y su relación con APTRA y Marley, cuestionando la ausencia de su amigo en el rubro a Mejor conductor y señalando una pérdida de credibilidad en los premios.

A días de una nueva edición de los Premios Martín Fierro, las nominaciones vuelven a generar controversias y críticas por supuestos favoritismos. En ese contexto, Florencia Peña no solo cuestionó a APTRA sino que también salió en defensa de Marley después de que éste quedara excluido del rubro a Mejor conductor.

La actriz expresó su malestar por la ausencia de su amigo entre los candidatos a obtener el galardón y consideró que se trató de una decisión injustificable. En diálogo con el programa Intrusos (América TV), la artista dejó en claro que su enojo no es solo personal, sino también una crítica más profunda hacia el funcionamiento de los premios.

‘Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta al portero y por lo menos lo podían haber nominado a él’, disparó. En su opinión, el problema responde a una pérdida de credibilidad en los premios que, según ella, se profundizó con los años.

‘Siempre ganan los mismos, me parece aburrido. El Martín Fierro eran los nuestros, eran los que nosotros íbamos y estaba lleno de actores y actrices y te daban nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente, ahora siento que se lo reparten entre los canales’, manifestó. La actriz recordó, además, una época en la que, según dijo, el premio tenía otra legitimidad dentro de la industria.

‘Hay algo que está pasando con el Martín Fierro y es que nadie le cree. Perdió la credibilidad, y yo dejé de ir. Antes eran ternas y a lo sumo tenías a cuatro personas y sentías que te lo merecías y que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien. Ahora estás ahí para juntar gente y para que vayan muchos famosos’, resaltó.

En medio de su defensa a Marley, la actriz también se refirió a la supuesta tensión entre su amigo y Santiago del Moro.

‘Marley se cagó de la risa, fui yo, él no dijo nada, pero lo odian’, señaló. Y fue más allá al referirse al vínculo entre ambos conductores: ‘Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien, lo percibí bastante, como que no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene’.

Finalmente, marcó una diferencia entre las personalidades de ambos: ‘Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano’





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