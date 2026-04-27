Flor Vigna se corona campeona en Supernova Génesis 2026 con una victoria épica en México

La artista argentina Flor Vigna se consagró como la gran ganadora de Supernova Génesis 2026 tras vencer a Alana Flores en un combate intenso y equilibrado. Con esta victoria, Vigna refuerza su legado en el boxeo de influencers y consolida su posición como una de las figuras más destacadas del entretenimiento en la región.

La Arena Ciudad de México fue el escenario de un cierre de lujo para Supernova Génesis 2026 , donde Flor Vigna se consagró ganadora tras un durísimo enfrentamiento ante la local Alana Flores .

En una pelea que cumplió con todas las expectativas, la argentina demostró por qué es una de las figuras más completas del entretenimiento actual. El combate fue una verdadera batalla de resistencia. A lo largo de cuatro rounds sumamente parejos, ambas contendientes intercambiaron golpes y mantuvieron una intensidad que mantuvo al público en vilo.

Sin embargo, la técnica y la iniciativa de la argentina fueron la clave: Flor Vigna logró conectar los golpes más claros, manteniendo una leve pero constante ventaja durante toda la pelea. Tras el campanazo final, la decisión quedó en manos de los jueces. La victoria fue para Vigna por tarjetas, confirmando su superioridad en un duelo que no dio respiro. Desde el inicio, Vigna marcó el terreno con un despliegue escénico fiel a su estilo.

La artista ingresó al ring bailando y cantando, contagiando su energía a los miles de espectadores presentes. Además, la influencer lució con orgullo sus dos cinturones de 'Parense de Manos', los títulos obtenidos en ediciones anteriores que la avalaban como una campeona con experiencia y jerarquía en el cuadrilátero. Su entrada fue un espectáculo en sí mismo, combinando su carisma con la determinación de una atleta. El público respondió con aplausos y gritos, reconociendo su presencia imponente.

Con este triunfo, Flor Vigna no solo defiende su invicto en el boxeo de influencers, sino que logra una victoria fundamental fuera de casa. La transmisión de Netflix llevó a millones de hogares el momento en que la argentina levantó el brazo, consolidándose como la gran referente de la disciplina en la región.

Tras el combate, Vigna celebró con su equipo y agradeció al público mexicano por el respeto, aunque dejó en claro que los cinturones regresan, una vez más, hacia Argentina. Este logro refuerza su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento y el deporte en América Latina, abriendo nuevas oportunidades para su carrera en el futuro





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flor Vigna Supernova Génesis 2026 Boxeo De Influencers Alana Flores Netflix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De qué se trata “Vinlandia”, el proyecto argentino de drama que busca hacer historiaLa propuesta cuenta con elementos de fantasía épica que marcará un antes y después en la industria audiovisual.

Read more »

Cuál es el nombre japonés de niña que se volvió viral en la Argentina y cada vez más papás eligenSe trata de un nombre antiguo que volvió a tomar notoriedad por las redes sociales y significa “flor”

Read more »

Supernova Génesis 2026: Flor Vigna y Alana Flores protagonizan el evento de boxeo de influencers más esperado del añoEl boxeo de influencers alcanza su punto máximo con Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, donde Flor Vigna y Alana Flores se enfrentarán en un combate transmitido exclusivamente por Netflix. El evento combina deporte, música y celebridades, con una cartelera llena de duelos emocionantes y espectáculos musicales.

Read more »

Supernova Génesis 2026: Flor Vigna vs. Alana Flores en el evento de boxeo de influencers más esperadoEl mundo del boxeo de influencers se prepara para un evento histórico en la Arena Ciudad de México con Supernova Génesis 2026, donde la argentina Flor Vigna y la mexicana Alana Flores se enfrentarán en un combate estelar. El evento, transmitido en exclusiva por Netflix, promete combinar deporte, música y espectáculo, con peleas de alto impacto y presentaciones musicales en vivo.

Read more »

Boxeo: la argentina Milica se lució con una paliza a su rival mexicana en Supernova GénesisA la espera de la pelea de Flor Vigna en México, su compatriota venció por puntos pero sin despeinarse a Kimberly Shantal.

Read more »

Aaron Mercury noquea a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026Aaron Mercury logró un nocaut fulminante contra Mario Bautista en el primer asalto de la velada de Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. El combate, sin careta y antes de la presentación de Flor Vigna, terminó en menos de tres minutos con un impacto que dejó a Bautista casi desmayado. Ozuna, presente en el evento, celebró con euforia la victoria de su compatriota, convirtiendo el momento en viral.

Read more »