Flor Vigna confirmó que renovó su material en OnlyFans tras publicar una foto como policía y viajó a Estados Unidos para un reality deportivo internacional.

La bailarina Flor Vigna volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir imágenes de alto voltaje en sus redes sociales y confirmar que retomó la actividad en OnlyFans, la plataforma para adultos donde publica contenido de carácter sensual. Según detalló, el material renovado incluye nuevas publicaciones que había dejado de subir durante un tiempo.

La postal que más repercusión tuvo muestra a la artista caracterizada como una policía. En la fotografía aparece con un body de cuero negro, una insignia del FBI y un arma, posando sobre la mesada de una cocina. Vigna dejó en claro que continuará apostando por este tipo de contenido.

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Flor Vigna retoma su contenido en OnlyFans

Flor Vigna confirmó que volvió a publicar material subido de tono en OnlyFans después de un período sin nuevas subidas. La bailarina anunció el cambio en la red social X, junto a una de las imágenes que había compartido antes en la plataforma.

En ese mensaje, Vigna escribió 'Subí de todo nuevo', una frase que sus seguidores interpretaron como una señal de que el catálogo de su cuenta se amplió de manera significativa. La producción también llamó la atención por el mensaje que acompañó la postal de la policía.

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La artista explicó que mantiene un vínculo directo con sus suscriptores, a quienes considera parte central de su propuesta de contenido. Con esta decisión, la bailarina busca sostener una fuente de ingresos propia dentro de un espacio que administra de forma independiente.

Motivos económicos detrás de su decisión

Flor Vigna explicó que llegó a OnlyFans por motivos económicos y profesionales, según había contado tiempo atrás en una entrevista con el periodista Martín Cirio. En esa charla, el conductor le preguntó si se arrepentía de haber tomado esa decisión y si había logrado buenos ingresos.

Al responder, la bailarina relató problemas vinculados a su carrera musical. Señaló que no cobra nada de YouTube por los videoclips y que debe pagar por ese espacio, mientras recordó que recibió un adelanto de dinero del que una parte quedó en manos de un manager.

A partir de esa experiencia, Vigna decidió buscar alternativas para manejar sus propios ingresos y dejar de depender de terceros. Según contó, comenzó a interesarse por OnlyFans después de conversar con colegas que ya trabajaban en la plataforma.

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Nuevo reality deportivo en Estados Unidos

Flor Vigna viajó recientemente a Estados Unidos para participar, a principios de diciembre, de un reality deportivo de alcance internacional. La propuesta es similar a la que la artista había protagonizado en el pasado, según indicó en sus redes.

La bailarina se mostró entusiasmada con el proyecto y con los cambios que busca impulsar en su vida profesional. Para Vigna, la experiencia representa una nueva oportunidad para desarrollar su carrera de manera independiente, en paralelo a su trabajo en la plataforma para adultos.