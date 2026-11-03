Flor de la V condena el ataque transfóbico en Palermo y exige justicia

Flor de la V denuncia la violencia transfóbica en Palermo, critica la deshumanización de la comunidad trans y reclama justicia ante la naturalización de la crueldad.

La reconocida conductora y figura pública Flor de la V se ha manifestado con firmeza tras conocerse los detalles de la agresión transfóbica ocurrida en el barrio porteño de Palermo. La presentadora expresó su profunda tristeza e indignación al referirse a la violenta acción llevada a cabo por un grupo de jóvenes contra mujeres trans, un hecho que ya ha provocado una amplia ola de repudio en las redes sociales y entre la ciudadanía en general.

La Deshumanización Colectiva y el Contexto Actual

Flor de la V comenzó su mensaje visiblemente afectada, situada al borde de las lágrimas, y confesó lo difícil que le resulta abordar la temática en este momento. La artista declaró que está intentando elaborar un video sobre lo sucedido en Palermo, pero le cuesta enormemente hablar del tema debido a que hace muchos años que no observa una violencia tan exacerbada como la que se está atravesando actualmente en esta época.

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La presentadora señaló que la deshumanización que existe sobre el colectivo travesti-trans es enorme, lo cual facilita que se cometan este tipo de crímenes. Al apuntar contra la creciente intolerancia y el odio hacia la comunidad, Flor de la V remarcó la gravedad del ataque perpetrado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Considera que la agresión es un síntoma de un problema estructural de indiferencia social.

Al describir el incidente, la conductora explicó que lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir y perseguir travestis es algo que le parte el corazón. Para ella, la razón fundamental detrás de estos actos es la inmensa deshumanización que impera en la sociedad, una dinámica que permite que actos de crueldad extrema se realicen impunemente contra miembros de la comunidad LGTBIQ+.

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Razonamiento Social y Llamar a la Empatía

Más allá de la condena directa a los agresores, Flor de la V hizo una reflexión sociológica profunda sobre la naturaleza humana de quienes cometieron el acto. Recordó que esas personas que perseguían a las víctimas también tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad. Este punto fue central en su discurso para invitar a la reflexión sobre la dualidad de la condición humana.

La presentadora apeló a la empatía colectiva, sugiriendo que reconocer la humanidad de todos los involucrados, incluso de los perpetradores, es esencial para entender la magnitud del trauma social. Sin embargo, aclaró que esto no implica perdonar el acto violento, sino entender que la violencia sistemática y el rechazo social corrompen el tejido comunitario entero.

Justicia y Rechazo a la Naturalización de la Crueldad

Hacia el final de su descargo, Flor de la V hizo un firme llamado de atención sobre la reacción de la sociedad frente a estos actos de odio. Advierte que no se debe naturalizar la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad como algo cotidiano.

La conductora cerró su mensaje exigiendo justicia por sus compañeras, dejando claro que la indiferencia no es una opción. Pide que se tome acción concreta para que estos crímenes de odio no queden impunes y que se proteja la integridad física y moral de la comunidad travesti-trans. El mensaje ha resonado fuerte, reforzando la demanda de cambios estructurales en la percepción social sobre los derechos de las personas trans en Argentina.