Flavio Mendoza revela que fue abusado a los 8 años en el circo familiar. Explica cómo este trauma influye en su crianza de Dionisio y su búsqueda de sanación.

El artista Flavio Mendoza reveló públicamente que sufrió abuso sexual a la edad de ocho años durante una conversación televisiva con la comunicadora Sandra Borghi. En un cruce emocional, el coreógrafo compartió detalles sobre su infancia en el circo familiar y cómo ese trauma no resuelto impacta su presente.

Confesión sobre abuso en el circo familiar

Flavio Mendoza explicó que el responsable del delito era un caballerizo que trabajaba al cuidado de los animales del espectáculo itinerante. Este hombre, quien más tarde se convirtió en propietario de una de las carpas circenses más importantes del país, utilizó amenazas para mantener el silencio.

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El artista detalló que su agresor le advertía constantemente que no revelara lo sucedido bajo la amenaza de que sus padres lo castigarían. Mendoza admitió que, durante décadas, cargó con la culpa y el miedo, mecanismos comunes de manipulación que impiden a las víctimas buscar ayuda.

Impacto en la identidad y orientación

Ante la pregunta de Sandra Borghi sobre si el incidente afectó su orientación sexual, Flavio Mendoza respondió con honestidad recordando comentarios de amigos. Reconoció que no se consideraba gay a los ocho años y que esta orientación solo se consolidó con el tiempo, lejos de atribuirlo directamente al trauma.

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Mendoza sostuvo que, independientemente de su pasado, celebra la persona que es hoy. Esta aceptación personal fue parte fundamental de su proceso de sanación, que logró completar en los últimos años tras conversar con sus hermanas sobre el suceso.

Lecciones sobre paternidad y Dionisio

La confesión también sirvió para destacar el rol de Flavio Mendoza como padre presente para su hijo, Dionisio. El artista explicó que su compromiso es acompañar a su hijo en cada paso, especialmente en momentos de miedo, para evitar que experimente el mismo aislamiento.

Mendoza recordó una experiencia escolar donde su madre no asistió a un acto, dejándolo con una rosa en la mano el Día de la Madre. Esta ausencia afectiva lo llevó a adoptar una filosofía de crianza opuesta a la de sus padres, priorizando el cariño y la compañía constante.

Sanación y legado emocional

El coreógrafo confirmó que logró resolver el trauma recientemente al verbalizar todo el padecimiento en un viaje con sus hermanas. Este momento de liberación le permitió confrontar la culpa que sentía por no haber identificado al agresor cuando estaba vivo.

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Flavio Mendoza concluyó su reflexión señalando que, aunque sus padres fueron buenas personas, la época no priorizaba el acompañamiento emocional. Su meta ahora es asegurar que su hijo no padezca el miedo que él experimentó, transformando el dolor en protección.