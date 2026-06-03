Flavio Cobolli hace historia al alcanzar las semifinales de Roland Garros

El tenista italiano Flavio Cobolli logró por primera vez en su carrera avanzar a las semifinales de un Grand Slam tras vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime en Roland Garros. Con este triunfo, Cobolli, número 14 del mundo, asegura una semifinal 100% italiana en el torneo.

El tenista italiano Flavio Cobolli ha hecho historia al clasificarse por primera vez para las semifinales de un Grand Slam, específicamente en el torneo Roland Garros 2025 , después de superar al canadiense Felix Auger-Aliassime con un marcador de 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Este resultado representa un hito significativo en la carrera de Cobolli, quien hasta ahora había tenido como mejor actuación en un major los cuartos de final de Wimbledon 2025. El partido, disputado sobre la tierra batida del estadio Stade Roland Garros, mostró la capacidad de recuperación del italiano, quien después de perder el primer set, impuso su ritmo y consistencia para revertir el marcador y llevarse la victoria en cuatro sets consecutivos.

Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie y uno de los pocos top 10 que quedaban en el cuadro junto al alemán Alexander Zverev, buscaba convertirse en el primer tenista canadiense en alcanzar las semifinales de Roland Garros, pero la reacción de Cobolli fue superlativa. La victoria no solo es un logro personal para el jugador nacido en Florencia, sino que también garantiza que las semifinales del torneo parisino sean un duelo completamente italiano, ya que en el otro cuarto de final se enfrentarán Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

Cobolli, de 24 años, ha mostrado una progresión constante en los últimos años, acumulando tres títulos ATP: Bucarest y Hamburgo 2025 sobre tierra batida, y Acapulco 2026 en cancha dura. Su rendimiento en París le permite acercarse aún más al top 10 del ranking mundial, posición que podría alcanzar tras la actualización de clasificaciones, ya que el mes pasado estuvo cerca, en el puesto 12.

Este éxito cobra mayor relevancia considerando que el líder del tenis italiano, Jannik Sinner, cayó tempranamente en la segunda ronda del torneo. El camino de Cobolli en Roland Garros no ha sido fácil: en la tercera ronda eliminó al estadounidense Learner Tien, 18° cabeza de serie, y en la cuarta ronda superó a Zachary Svajda, quien había sorprendido al eliminar al argentino Francisco Cerúndolo.

El italiano, reconocido como un apasionado hincha del fútbol y especialmente del AS Roma, ha sabido combinar su talento tenístico con una fuerte mentalidad para competir en los escenarios más exigentes. Su actuación en la capital francesa subraya el buen momento del tenis italiano, que además de los mencionados Berrettini y Arnaldi, cuenta con varios representantes en lo más alto del circuito masculino.

Cobolli se prepara ahora para enfrentar en semifinales a uno de sus compatriotas, lo que constituye un hecho inédito en la historia reciente de los Grand Slam italianos. El tenista ha declarado que vivió con "presión, estrés y llanto" momentos clave durante el partido, pero supo mantener la concentración para conseguir la victoria.

El triunfo también es un aliciente para el tenis italiano de cara a futuros torneos, ya que demuestra la profundidad y calidad de sus jugadores en diferentes superficies. Con un estilo juego agresivo y una mejora notable en su consistencia desde el fondo de la pista, Cobolli se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada 2025/2026.

Su próxima semifinal será un nuevo desafío, pero su confianza está en alto después de superar a rivales de mucho calibre en el camino. Los aficionados italianos tienen ahora la posibilidad de ver a dos de los suyos disputarse un lugar en la final de Roland Garros, algo que no ocurría desde hace años. El éxito de Cobolli también lo acerca a目标是 convertirse en una de las figuras dominantes del tenis mundial en los próximos años





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